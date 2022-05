10x e Westpac firmam parceria para lançar uma plataforma de transações bancárias robusta, escalável e flexível

LONDRES, 27 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A 10x Banking (10x), uma empresa de tecnologia financeira que está revolucionando o setor bancário central, anuncia hoje que aprofundará sua parceria com a Westpac para lançar uma plataforma de transações bancárias líder no mercado para os clientes institucionais do banco.

A 10x Banking está se fortalecendo cada vez mais com clientes em três continentes, incluindo o lançamento bem-sucedido da oferta de Banking as a Service (BaaS) da Westpac no ano passado. A mudança para apoiar o negócio de transações bancárias da Westpac é um passo muito importante nos planos de crescimento estratégico da 10x, ao mesmo tempo em que destaca a confiança de nossos clientes na capacidade de nossa plataforma de apoiar as suas ambições.

Antony Jenkins CBE, fundador, presidente e CEO da 10x Banking, comentou: "O setor bancário está passando por uma mudança radical e a Westpac está assumindo um papel de liderança em sua transformação. Utilizar nossa tecnologia para apoiar a nova plataforma é um próximo passo lógico em seu movimento para a tecnologia nativa da nuvem.

Na 10x, criamos a tecnologia com a qual sempre sonhei quando administrava negócios no setor bancário. Estamos entusiasmados por ampliar nossa parceria com a Westpac."

Jeff Byrne, diretor administrativo de serviços de transações globais do Westpac Institutional Bank, comentou: "Nossos clientes estão na jornada da transformação digital e buscando maneiras de utilizar os dados para melhorar o capital de giro. Queremos capacitá-los, maximizando o acesso a dados em tempo real por meio de uma variedade de estruturas sofisticadas de gestão de caixa."

