116 jovens talentos participarão da 3a. edição do Concurso Mozart de Zhuhai em setembro

ZHUHAI, China, 11 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Após a pré-seleção na Universidade Mozarteum de Salzburg, 116 jovens pianistas e violonistas de 16 países e regiões participarão da 3a. edição do Concurso Internacional Mozart de Zhuhai para Jovens Músicos, um evento organizado pelo Grupo Huafa. Em sua primeira coletiva de imprensa, realizada em 8 de agosto, foi anunciado que o concurso desse ano será realizado de 10 a 22 de setembro em Zhuhai, Guangdong, China. Os 116 candidatos mostrarão o seu melhor em 3 grupos para cada instrumento, baseados em idade, e o grande vencedor receberá o maior prêmio de US$ 30.000.

O Concurso Mozart de Zhuhai inaugural for realizado em 2015 e foi seguido pela bem-sucedida segunda edição em 2017, com o total apoio da Universidade Mozarteum de Salzburg, e certificação pela Federação Mundial de Concursos Internacionais de Música de Genebra e pela Fundação Alink-Argerich. O concurso ligou o nome de Mozart com a cidade de Zhuhai e envolveu a cidade com o charme da música e da arte.

Muitos dos vencedores dos concursos anteriores fizeram outras excelentes conquistas, vencendo os principais prêmios do Concurso Internacional Mozart de Salzburg, do Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, da Divisão Júnior do Concurso Menuhin de 2018 e mais recentemente, do Concurso Tchaikovsky de 2019.

Para a 3a. edição do Concurso Mozart de Zhuhai, uma nova e importante regra foi estabelecida a qual proíbe que os estudantes do júri participem do concurso, para assegurar uma competição aberta e justa. Adicionalmente, um prêmio de "Melhor Interpretação das Obras-Primas Chinesas" foi introduzido para os candidatos, visando descobrir a beleza das obras-primas musicais chinesas.

Além disso, um grupo de "jovens críticos", incluindo 10 estudantes de escolas que não são conservatórios de música da China, foi reunido e eles irão examinar e selecionar seus candidatos favoritos da 3a. edição do Concurso Mozart de Zhuhai. Esta é uma novidade para qualquer concurso de música da China.

Uma série de concertos, exposições, palestras e workshops também será realizada em Zhuhai durante as duas semanas, sob o título de primeiro "Festival Mozart – Música e Vida", tornando-o um evento não somente para os amantes da música mas também para todas as pessoas de Zhuhai. A cidade de Zhuhai recebe todos os visitantes de todo o mundo para apreciarem a música e acompanharem o nascimento de estrelas do futuro.

FONTE Huafa Group

