126a. edição da Feira de Cantão molda nova competitividade comercial com qualidade melhorada do comprador

Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China, disse que a Feira de Cantão observou crescente incerteza no mercado, enquanto as empresas exibidoras criaram novas oportunidades através da descoberta de mercados emergentes, o que ajudou a moldar uma nova competitividade no mercado. Isso também demonstra a melhoria e a aceleração da China na otimização da estrutura comercial.

A Feira de Cantão testemunhou a crescente qualidade dos compradores com aqueles com poder de decisão representando 85 por cento do total dos participantes, além de 74.722 novos visitantes que representaram 40,17 por cento. A Feira também recebeu 89 missões comerciais de todo o mundo, representando um crescimento de 22 por cento em relação ao ano anterior.

Concentrando-se no fornecimento de experiência para os clientes, a Feira de Cantão não apenas convidou compradores de todo o mundo com potencial de mercado emergente, mas também promoveu marcas, empresas e produtos com vantagens competitivas.

As exportações para mercados emergentes cresceram significativamente na Feira de Cantão, incluindo US$ 3,65 bilhões dos países do BRICS, um aumento de 4,17 por cento, US$ 3,435 bilhões dos países da ASEAN, um aumento de 39,22 por cento e US$ 2,813 bilhões da África, um aumento de 10,72 por cento.

Os produtos com desenvolvimento inovador são altamente apreciados, tais como energia nova, equipamentos sanitários, aparelhos eletrônicos e produtos de iluminação. Os produtos eletromecânicos alcançaram o primeiro lugar em termos de vendas, alcançando US$ 15,941 bilhões e respondendo por 54,43 por cento do volume total de negócios.

A Feira de Cantão também habilita uma plataforma compartilhada para empresas internacionais comprarem e venderem em todo o mundo, com 642 exibidores internacionais de 38 países e regiões que têm acesso rápido ao mercado chinês.

Para mais informações: https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, conhecida como Feira de Cantão, vem sendo realizada semestralmente em Guangzhou sempre na primavera e no outono. Estabelecida em 1957, a feira é agora uma exibição completa com a história mais longa, do mais alto nível, escala mais ampla e com o maior número de produtos, bem como a mais ampla distribuição da origem dos compradores e o maior volume de negócios da China.

