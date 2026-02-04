13 der 20 führenden Biopharmaunternehmen setzen weltweit auf Veeva Link Key People

Aufstrebende Biotech-Unternehmen und führende Biopharmaunternehmen vertrauen auf Link, um die Kundenbindung zu stärken und strukturierte Datensätze für KI-Initiativen bereitzustellen

BARCELONA, Spanien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass 13 der 20 größten Biopharmaunternehmen Veeva Link Key People standardisiert haben, um das Kundenengagement zu verbessern und Daten für KI weltweit bereitzustellen. Biopharmazieunternehmen aller Größenordnungen nutzen Link Key People, wobei 38 neue Kunden hinzugekommen sind und drei der 20 größten Biopharmazieunternehmen Link Key People im letzten Jahr zu ihrem globalen Standard gemacht haben.

„Der Zugang zu Veeva Link Key People stärkt die datengestützte Entscheidungsfindung, verbessert die Zielgenauigkeit und fördert die Interaktion mit den Vertretern des Gesundheitswesens – was insgesamt der Patientenversorgung zugute kommt. Link Key People-Daten sind mittlerweile ein organischer Bestandteil der Daten-DNA von Bayer. Sie bereichern die Ergebnisse unserer agentenbasierten, KI-gesteuerten Plattformen und liefern relevantere und umsetzbare Geschäftserkenntnisse zum langfristigen Nutzen der Patienten", sagte Dr. Daniel Jardanhazi-Kurutz, stellvertretender Direktor für Customer Engagement bei der Bayer AG.

Link Key People bietet medizinischen und kaufmännischen Teams einen Mehrwert, indem es vertrauenswürdige Erkenntnisse liefert, während Analyseteams Link-Daten als Grundlage für ihre KI-Modelle nutzen können. Jüngste Innovationen wie KI-gestützte Zusammenfassungen, personalisierte Benachrichtigungen und neue digitale Datenquellen verbessern die Interaktion mit den Kunden weiter und helfen dabei, neue Möglichkeiten der Kundenbindung zu entdecken. Darüber hinaus bietet die Link Direct Data API den Datenteams Zugriff auf die neue API-Klasse von Veeva, die einen Hochgeschwindigkeitszugriff auf Daten ermöglicht.

„Vertrauenswürdige Kundeneinblicke sind die Grundlage für die Weiterentwicklung von KI und tragen zur Erreichung der Launch-Performance bei. Da immer mehr Top-Biopharmaunternehmen und aufstrebende Biotechs Link Key People nutzen, werden wir uns weiterhin informieren und das Engagement in der gesamten Branche mit tiefgreifenden KOL-Daten für strategische und wirkungsvolle Beziehungen fördern", sagte David Medina Tato, Vice President of Strategy für Link Key People bei Veeva.

Link Key People ist Teil von Veeva Data Cloud, zu der Veeva OpenData, Veeva HCP 360 und Veeva Compass gehören, und Link Key People nutzt die Common Data Architecture (CDA) von Veeva, um Daten und Software miteinander zu verbinden.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

