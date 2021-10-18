130-я Кантонская ярмарка: Китай сохраняет открытость, разделяя возможности со всем миром

Перед лицом глобальных изменений и пандемии, невиданных за последние сто лет, мировая экономика и торговля претерпевают глубокие преобразования. В связи с этим, по словам Си Цзиньпина, Кантонская ярмарка должна способствовать формированию новой парадигмы развития Китая, качественно обновить механизм своего функционирования, создавать новые бизнес-модели и расширять свою роль в качестве жизненно важной платформы для обеспечения открытости страны по всем направлениям.

Эта платформа также должна способствовать высококачественному развитию мировой торговли и стимулировать «двойную циркуляцию» внутреннего и зарубежных рынков. По словам главы государства, Китай готов к сотрудничеству со всеми другими странами и практическому осуществлению реального мультилатерализма для построения мировой экономики с высоким уровнем открытости.

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян (Li Keqiang) выступил с речью на церемонии открытия 130-й Кантонской ярмарки и Международного торгового форума «Жемчужная река», состоявшейся в городе Гуанчжоу на юге Китая. Он заявил, что развитие Китая стимулируется за счет открытости и реформирования, и страна будет делиться своими возможностями развития со всем миром для повышения качества такого развития.

По каналам видеосвязи на церемонии также присутствовали президент Перу Педро Кастильо (Pedro Castillo), премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Viktor Orban), премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб (Ismail Sabri Yaakob), премьер-министр Кот-д'Ивуара Патрик Аши (Patrick Achi) и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен (Rebeca Grynspan).

Премьер Ли заявил, что история Кантонской ярмарки отражает историю открытости Китая и его интеграции в мировую экономику, а также историю предприятий со всего мира, разделяющих возможности Китая в области развития и достигающих взаимовыгодных результатов.

Иностранные лидеры высоко оценили роль Кантонской ярмарки в развитии международной торговли и содействии восстановлению мировой экономики после пандемии. Они выразили свою уверенность в перспективах экономического развития Китая и заявили, что будут стимулировать компании в своих странах к расширению сотрудничества с Китаем в целях повышения эффективности совместного использования возможностей развития Китая.

После церемонии открытия Премьер Ли осмотрел некоторые отечественные и зарубежные выставочные залы и выслушал их информационные сообщения по составу участвующих в мероприятии компаний. По окончании осмотра премьер Ли выразил надежду на то, что Ярмарка сможет достичь новых высот в стимулировании взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661958/130th_Canton_Fair.jpg

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https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair