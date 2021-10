130ª Feira de Cantão: China continua a abertura e compartilha oportunidades com o mundo

Diante das mudanças globais e de uma pandemia não vistas há um século, a economia e o comércio mundiais estão passando por profundas transformações. A Feira de Cantão deve, portanto, ajudar a promover o novo paradigma de desenvolvimento da China, inovar seu mecanismo, criar mais modelos de negócios e ampliar seu papel para se tornar uma plataforma fundamental para a abertura do país em todas as frentes, disse Xi.

Esta plataforma também deve ajudar a promover o desenvolvimento de alta qualidade do comércio global e facilitar a "dupla circulação" dos mercados interno e externo. A China está disposta a unir as mãos com todas as outras nações e praticar o multilateralismo verdadeiro para construir uma economia mundial caracterizada por um alto grau de abertura, disse Xi.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, discursou na cerimônia de abertura da 130a Feira de Cantão e do Pearl River International Trade Forum, na cidade de Guangzhou, no sul da China. Segundo ele, o desenvolvimento da China é impulsionado pela abertura e reforma, e o país compartilhará suas oportunidades de desenvolvimento com o mundo para alcançar melhor desenvolvimento.

O presidente peruano, Pedro Castillo, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, o primeiro-ministro malaio, Ismail Sabri Yaakob, o primeiro-ministro da Costa do Marfim, Patrick Achi, e a secretária-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, Rebeca Grynspan, participaram da cerimônia por meio de videoconferência.

O primeiro-ministro Li disse que a história da Feira de Cantão é uma história de abertura e integração da China na economia mundial, e também uma história de empresas de todo o mundo compartilhando as oportunidades de desenvolvimento da China e alcançando benefícios mútuos e resultados em que todos saem ganhando.

Os líderes estrangeiros elogiaram o papel da Feira de Cantão para promover o comércio internacional e facilitar a recuperação da economia mundial na era pós-pandemia. Eles expressaram sua confiança nas perspectivas de desenvolvimento econômico da China e disseram que incentivarão as empresas de seus países a ampliar a cooperação na China para melhor compartilhar as oportunidades de desenvolvimento da China.

Após a cerimônia de abertura, o primeiro-ministro Li inspecionou alguns pavilhões de exposição nacionais e estrangeiros e acompanhou as informações sobre os negócios. Ao final da visita, o primeiro-ministro Li disse que espera que a Feira possa atingir novos níveis no avanço da cooperação ganha-ganha e do desenvolvimento sustentável.

