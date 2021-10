1300 MWh ! Huawei remporte un contrat pour le plus grand projet de stockage d'énergie au monde

Le projet de la mer Rouge figure parmi les projets clés du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Son promoteur est ACWA Power, et l'entrepreneur général de l'EPC est SEPCOIII. Située sur la côte de la mer Rouge, NEOM est également connue comme la ville du futur, entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Elle sera à l'origine d'un nouveau mode de vie et d'une nouvelle croissance économique, alors que les ressources telles que le pétrole s'épuisent de plus en plus.

Comptant plus de 10 ans d'expérience dans la recherche et le développement de systèmes de stockage d'énergie et plus de 8 GWh d'applications de systèmes de stockage d'énergie, Huawei Digital Power s'engage à intégrer la technologie de l'information numérique aux technologies photovoltaïques et de stockage d'énergie pour construire un système de stockage d'énergie plus efficace, plus stable et plus sûr en utilisant des conceptions de type string, intelligentes et modulaires, afin d'aider le photovoltaïque à devenir la principale source d'énergie et à construire un avenir vert et brillant.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC), et d'appareils intelligents. Nous comptons plus de 197 000 employés et sommes présents dans plus de 170 pays et régions au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'offrir le numérique à chaque personne, foyer et entreprise pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous favoriserons une connectivité omniprésente et l'égalité d'accès aux réseaux ; nous intégrerons l'intelligence artificielle et le Cloud aux quatre coins du monde pour fournir une puissance de calcul supérieure là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous créerons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les entreprises à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinirons l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus personnalisée pour les individus dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, au bureau ou en déplacement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Huawei à l'adresse suivante : www.huawei.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux :

