131ª Feira de Cantão da China fortalece proteção à PI para impulsionar inovação

O dia 26 de abril marca o Dia Mundial da Propriedade Intelectual de 2022, com o tema "PI e Juventude: Inovando para um Futuro Melhor". A Feira de Cantão vem implementando medidas de proteção à PI desde 1997 e, como pioneira e modelo de proteção à PI no setor de exposições e convenções da China, a Feira de Cantão tem transmitido a atitude firme da China de incentivar a inovação e proteger os direitos de PI para o mundo.

"Nos últimos anos, impulsionados pela inovação, os produtos chineses continuam sua expansão no mercado internacional, e as empresas chinesas estão dando mais ênfase à proteção aos direitos de propriedade intelectual, contando com novas tecnologias e produtos para obter vantagens competitivas internacionalmente. Como um centro de direitos de PI, é de extrema importância para a feira garantir a proteção", disse Quandong Liu, vice-diretor geral do Departamento de Relações Exteriores da Feira de Cantão.

A 131a Feira de Cantão adotou as seguintes medidas para proteger os direitos de PI:

Aprimorar a análise e o critério para realizar planejamento antecipado : uma vez que a feira é realizada virtualmente, é necessário que os expositores façam pesquisa e análise de novas tendências na proteção dos direitos de PI com antecedência, a fim de identificar as principais tarefas e problemas de gargalo. É essencial abordar os principais pontos e dificuldades e encontrar soluções.

Reforçar a investigação antes do evento para reduzir o risco de violações : a Feira de Cantão realiza investigações rigorosas de propriedade intelectual antes da abertura da exposição e publica alertas para os expositores como referências para reduzir o risco de violação.

Fortalecer a otimização dos processos e melhorar a eficiência da gestão de processos: a Feira de Cantão adota o modelo "virtual e presencial" para processar litígios e reclamações relacionados à PI, aprimorando a eficiência do processamento para garantir a resolução justa de litígios e manter a ordem das negociações.

Na 131a Feira de Cantão, a empresa de cerâmica Auratic de Shenzhen está destacando uma série de novas criações em cerâmica que impulsionam a cultura tradicional com tecnologia. Li Na, diretora contábil da empresa, observou que o plágio leva muito menos tempo e custo no setor de cerâmica, e empresas ou ateliês menores estão lucrando com a cópia de projetos.

"Por outro lado, com os anos de experiência na Feira de Cantão, tenho observado que a feira melhorou nossa conscientização e competência na promoção da importância da proteção ao direito de PI e do treinamento. Agora, temos 519 marcas comerciais registradas (incluindo 400 na China e 119 no exterior) e temos 34 patentes de invenção, 15 patentes de modelos de utilidade, 282 patentes de projeto e 951 registros de obras com direitos autorais", disse Li.

A proteção dos direitos de PI e o incentivo à inovação independente são fundamentais para o sucesso dos produtos chineses no mercado internacional, e a Feira de Cantão vem otimizando sua plataforma de informações sobre direitos de PI e oferecendo serviços abrangentes na proteção dos direitos de PI para os expositores.

