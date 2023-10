14ª edição da Brasil Game Show bate recorde de público e se destaca com grandes nomes da indústria global e mais de 230 jogos

De 11 a 15 de outubro, mais de 328 mil gamers puderam curtir diversos jogos que sequer foram lançados e encontrar dezenas de convidados internacionais; entre outras atrações, a maior feira de games da América Latina teve campeonatos de esports, shows com músicos internacionais, milhares de ativações espalhadas pela feira e muito mais

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O público da 14ª edição da Brasil Game Show pode afirmar com todas as letras que viveu o game durante os cinco dias de evento. Entre 11 e 15 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, a maior feira de games da América Latina estabeleceu um novo recorde geral de público, com 328.503 mil pessoas, e cresceu em diversos outros aspectos, como no que diz respeito às atrações – com três vezes mais jogos em pré-lançamentos para o público experimentar e quatro vezes mais convidados internacionais, quando comparada à BGS de 2022.

Entre outras centenas de atrações, os visitantes ainda puderam assistir presencialmente aos concertos da Sonic Symphony – os únicos na América Latina em 2023 – e da Video Game Orchestra, conhecer ícones da indústria dos games em sessões de meet & greet e cruzar com mais de 6.500 influenciadores credenciados. Os presentes também puderam torcer para equipes e seus ídolos em campeonatos de esports, além de participar de muitas atividades, como competições diárias de cosplays no palco oficial Cosplay Bauducco e painéis do BGS Talks Record TV.

"Os recordes batidos na edição de 2023 demonstram que a Brasil Game Show é um evento que, com a ajuda de todos os patrocinadores, parceiros e players da indústria, se fortalece e se reinventa a cada ano", afirma o fundador e CEO da Brasil Game Show, Marcelo Tavares. "Procuramos sempre oferecer uma estrutura que faça aumentar ainda mais a paixão do público gamer pelos jogos, abrindo portas e realizando sonhos de milhares de pessoas apaixonadas pelos games. Foi uma edição inesquecível, e já estamos contando os dias para a de 2024, que acontecerá de 9 a 13 de outubro."

Edição repleta de recordes

A Brasil Game Show não para de crescer e se reinventar. O reflexo disso pode ser visto em uma simples comparação com a edição 2022, que já tinha números bastante expressivos. Reiterando a importância da feira tanto para a indústria quanto para os visitantes, entre os aspectos relevantes que aumentaram em números absolutos nesse ano estão:

Público : a 14ª edição teve o maior número de pessoas presentes da história do evento, somando visitantes que adquiriram ingressos, credenciados e os que receberam cortesias. Foram 328.503 pessoas em 2023 contra 327.678 em 2022, quando a BGS teve sete dias de duração e até então a edição com o recorde de público da feira

: a 14ª edição teve o maior número de pessoas presentes da história do evento, somando visitantes que adquiriram ingressos, credenciados e os que receberam cortesias. Foram 328.503 pessoas em 2023 contra 327.678 em 2022, quando a BGS teve sete dias de duração e até então a edição com o recorde de público da feira Jogos antes do lançamento : O número de jogos em pré-lançamento disponíveis para serem testados triplicou em relação a 2022. Em 2023, foram 12 games AAA que puderam ser testados antes de chegarem às lojas.

: O número de jogos em pré-lançamento disponíveis para serem testados triplicou em relação a 2022. Em 2023, foram 12 games AAA que puderam ser testados antes de chegarem às lojas. Convidados internacionais: A BGS nunca antes contou com tantas estrelas internacionais do mundo dos games em uma mesma edição. Foram 24 convidados que vieram de fora do Brasil, resultado quatro vezes maior do que na edição anterior.

A BGS nunca antes contou com tantas estrelas internacionais do mundo dos games em uma mesma edição. Foram 24 convidados que vieram de fora do Brasil, resultado quatro vezes maior do que na edição anterior. Alimentos doados: Tradição na maior feira de games da América Latina, a doação de alimentos não perecíveis na entrada da feira garante aos visitantes metade do valor cheio do ingresso. A arrecadação de 2023 foi a maior da história, com 47 toneladas, e foi totalmente destinada a duas organizações não-governamentais: Casa de David e Casas André Luiz. Em 2022, foram pouco mais de 46 toneladas arrecadadas.

Tradição na maior feira de games da América Latina, a doação de alimentos não perecíveis na entrada da feira garante aos visitantes metade do valor cheio do ingresso. A arrecadação de 2023 foi a maior da história, com 47 toneladas, e foi totalmente destinada a duas organizações não-governamentais: Casa de David e Casas André Luiz. Em 2022, foram pouco mais de 46 toneladas arrecadadas. Jornalistas e influenciadores credenciados: Em 2022, foram 7.900 jornalistas e influenciadores credenciados. Em 2023, a cobertura de imprensa foi realizada por mais de 2.350 jornalistas e 6.580 influenciadores, totalizando 8.930 participantes na cobertura do evento nos veículos de imprensa e redes sociais. Pela primeira vez, o Lounge Insider, destinado aos criadores de conteúdo com mais de 1 milhão de inscritos, foi disponibilizado no evento, e recebeu cerca de 900 convidados de mais de 550 canais/perfis.

Em 2022, foram 7.900 jornalistas e influenciadores credenciados. Em 2023, a cobertura de imprensa foi realizada por mais de 2.350 jornalistas e 6.580 influenciadores, totalizando 8.930 participantes na cobertura do evento nos veículos de imprensa e redes sociais. Pela primeira vez, o Lounge Insider, destinado aos criadores de conteúdo com mais de 1 milhão de inscritos, foi disponibilizado no evento, e recebeu cerca de 900 convidados de mais de 550 canais/perfis. Shows: A Brasil Game Show de 2022 contou com um show da Video Game Orchestra, supergrupo liderado por Shota Nakama que reimagina músicas famosas da história dos games em forma de rock, e com a estreia da turnê mundial da Sonic Symphony, que rodou o mundo com uma homenagem musical completa aos 30 anos da franquia Sonic The Hedgehog. Em 2023, todos os dias abertos ao público contaram com shows (12 e 13 com a Video Game Orchestra e 14 e 15 com a Sonic Symphony, os únicos shows do concerto na América Latina em 2023) e a presença ilustre de Jun Senoue, um dos compositores de trilhas da franquia Sonic que marcaram a vida dos gamers.

A Brasil Game Show de 2022 contou com um show da Video Game Orchestra, supergrupo liderado por que reimagina músicas famosas da história dos games em forma de rock, e com a estreia da turnê mundial da Sonic Symphony, que rodou o mundo com uma homenagem musical completa aos 30 anos da franquia Sonic The Hedgehog. Em 2023, todos os dias abertos ao público contaram com shows (12 e 13 com a Video Game Orchestra e 14 e 15 com a Sonic Symphony, os únicos shows do concerto na América Latina em 2023) e a presença ilustre de Jun Senoue, um dos compositores de trilhas da franquia Sonic que marcaram a vida dos gamers. Cosplayers: A BGS é uma oportunidade para cosplayers de todo o Brasil mostrarem o resultado da arte da personificação de ícones dos animes, jogos, séries, filmes e ícones históricos. Em 2023 foram 2.565 cosplayers amadores e profissionais credenciados para abrilhantarem a feira com suas criações e performances, que puderam ser vistas pelos corredores da feira e no palco da Bauducco, onde foram realizados os concursos oficiais de cosplay do evento.

A BGS é uma oportunidade para cosplayers de todo o Brasil mostrarem o resultado da arte da personificação de ícones dos animes, jogos, séries, filmes e ícones históricos. Em 2023 foram 2.565 cosplayers amadores e profissionais credenciados para abrilhantarem a feira com suas criações e performances, que puderam ser vistas pelos corredores da feira e no palco da Bauducco, onde foram realizados os concursos oficiais de cosplay do evento. BGS Store: A edição de 2023 contou com uma megaloja oficial da BGS com o dobro do tamanho da de 2022 e três vezes mais vendas do que no ano anterior. Entre os produtos disponíveis na 14ª edição estavam camisetas, copos, tirantes, pins e várias outras lembranças físicas da maior feira de games da América Latina. BGS Store é fruto de uma parceria entre o evento e a Rank1 e também pode ser acessada virtualmente clicando aqui.

Viva o Game

O slogan da edição deste ano convidava os jogadores a terem experiências imersivas e serviu como um laço para fortalecer a relação dos jogadores com os videogames e tudo o que faz parte deste universo. Mais de 230 títulos estavam disponíveis diariamente para os fãs testarem, entre AAAs inéditos, jogos independentes, arcades, experiências imersivas e games recém-lançados, como Assassin's Creed Mirage, EA Sports FC 24, Pikmin 4 e Mortal Kombat 1.

Além deles, o público pôde testar dezenas de games que sequer foram lançados, como Super Mario Bros. Wonder, Persona 3 Reload, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sonic Superstars, Zenless Zone Zero, Prince of Persia: The Lost Crown, The Division Resurgence, Rainbow Six Mobile e S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

Todos esses títulos estavam disponíveis para serem jogados nas mais diversas plataformas, como PlayStation 5, Nintendo Switch, PCs, dispositivos mobile, simuladores e óculos de realidade virtual.

Os principais influenciadores do Brasil

Milhares de criadores de conteúdo foram à Brasil Game Show desse ano, e mais de 200 deles subiram nos palcos dos diversos estandes para interagir com os fãs. Além de promover concursos, dar brindes, comandar ativações de marcas e mediar painéis, essas personalidades que mobilizam milhões de pessoas nas redes sociais também aproveitaram a feira para estarem mais perto de seus seguidores.

Monster Energy BGS Esports

O principal palco do evento, a arena Monster Energy BGS Esports, recebeu as competições de esports e as apresentações musicais da edição. No dia de abertura, a equipe de esports do Flamengo conseguiu uma vitória imponente contra o time da F99 Esports no campeonato Trocação de Frifas, de Free Fire. No segundo dia, a equipe da FURIA se firmou como campeã do campeonato feminino de CS:GO. Já no primeiro campeonato oficial de Mortal Kombat 1, Zeeus usou seu poderoso Raiden para derrotar Killerxinok de virada com um 3 x 1 emocionante que levantou a plateia da Monster Energy BGS Arena. Por fim, a superequipe masculina da FURIA subiu no palco no domingo para completar a dobradinha e venceu por 2 x 0 a W7M Esports pelo campeonato masculino de CS:GO. A segunda partida foi bastante disputada, sendo finalizada com um placar de 19 x 17, na prorrogação.

11/10 – Campeonato Trocação de Frifas de Free Fire – Flamengo MDL (2 x 0 contra F99 Esports)

– Flamengo MDL (2 x 0 contra F99 Esports) 12/10 – Monster Energy BGS Esports CS:GO Feminino – FURIA (2 x 0 contra o Fluxo)

– FURIA (2 x 0 contra o Fluxo) 13/10 – Campeonato de Mortal Kombat 1 – Zeeus (3 x 1 contra Killerxinok)

– Zeeus (3 x 1 contra Killerxinok) 14 e 15/10 - Monster Energy BGS Esports CS:GO Masculino - FURIA (2 x 0 contra W7M Esports

Os torneios disputados na arena Monster Energy BGS Esports contaram com o patrocínio das marcas Monster Energy, Norton, Cup Noodles, Rank1 e Agon by AOC, além da Acer, PC oficial da Monster Energy BGS Esports Arena.

Organizações de esports em peso

Equipes de esports que conquistam regularmente títulos nacionais e internacionais em diversas modalidades trouxeram seus jogadores para competir e estar mais perto de seus fãs.

A FURIA foi um desses destaques. A equipe levou ao evento a sua famosa line-up completa de CS:GO para competir na Monster Energy BGS Arena e conquistou os troféus tanto do torneio masculino quanto do feminino. Outros times como Team Liquid, PaiN Gaming, LOUD, Fluxo e Flamengo esports também participaram da feira, realizaram showmatches e promoveram outras atividades emocionantes frente a frente com o público.

BGS Arcade ainda maior

A área BGS Arcade concentrou mais de 100 máquinas de games. O espaço foi patrocinado pela Game Station, empresa especializada em parques indoor por todo o Brasil. No local, os visitantes puderam relembrar clássicos, como Pong e máquinas de pinball, vivenciar experiências novas em realidade virtual e equipamentos temáticos.

Além de máquinas de medição de força, cabines de fotos e de jogos imersivos tematizados com as séries, filmes e quadrinhos favoritos da galera, o espaço também disponibilizou duas montanhas-russas em realidade virtual que fizeram os visitantes da feira viverem emoções irreplicáveis na vida real.

Com uma orientação fundada na inclusão de todos os gamers, a Game Station ainda levou um espaço exclusivo para atender às necessidades sensoriais e de saúde de pessoas com autismo e TEAs. Esse local contava com área de massagem, assentos para descanso, máquinas de baixa luminosidade, cordões de identificação e outros mecanismos que mostram que a cultura gamer está disponível para todas as pessoas que desejam viver a magia dos jogos.

Presença de marcas de games, tecnologia e varejo

Além de desenvolvedoras e distribuidoras de jogos importantes como Nintendo, Ubisoft, HoYoverse, SEGA, EA, Warner Bros. Games, Garena, Activision, Blizzard, ESTsoft e GSC Game World, a feira também contou com a presença de empresas líderes em diversos segmentos do mercado de equipamentos tecnológicos e periféricos. Entre elas, estiveram Samsung, Redragon, Cougar, HyperX, Logitech, LG Alienware, Razer, Force One, Acer, Snapdragon, AMD, ELG, Intel, Lenovo, Kings Simuladores, Smile One e DXRacer, a cadeira oficial da BGS23. Todas levaram alguns de seus recentes lançamentos com tecnologias avançadas para serem testados e adquiridos pelos gamers que desejavam turbinar os seus set-ups.

Outra novidade da 14ª edição foi o fortalecimento da presença de marcas especializadas em varejo, como Kalunga, KaBuM!, PCyes e Pichau, que levaram à feira grandes estandes com sessões de meet & greet, prêmios e anúncios que chamaram a atenção dos milhares de visitantes do Expo Center Norte.

WinZO Games, Huawei App Gallery e Taiwan Excellence mostram o interesse de diferentes polos tecnológicos ao redor do mundo, como Índia, China e Taiwan, pelo Brasil, um dos maiores mercados consumidores do planeta – e que cresce mais a cada ano.

Além de marcas endêmicas, a BGS contou com a presença de marcas como O Boticário, Bauducco, Cup Noodles, Insider Store, Bozzano, Universal Pictures, Monster, Estrela Bet, SBT, e Banco do Brasil.

Já a JBL, que junta qualidade e funcionalidade em soluções sonoras, foi patrocinadora oficial da BGS Game Music, que contou com grandes shows da Video Game Orchestra e da Sonic Symphony performados no evento.

BGS Conference

A Brasil Game Show deste ano marcou a primeira edição da BGS Conference, uma conferência na qual diversas marcas importantes do universo gamer subiram ao palco da Monster Energy BGS Arena para revelar informações sobre lançamentos de jogos, filmes, séries, periféricos gamer, eletrodomésticos e muito mais.

Entre as empresas que apresentaram suas novidades estiveram Good Dog, ESTsoft, Ubisoft, TCL, Logitech, Nuuvem, WinZO Games, SEGA, Universal Pictures, Game Connection, Warner Bros. Games, Garena e LG.

Atrações Internacionais e musicais

A edição de 2023 da BGS também foi marcada pelo aumento no número de convidados internacionais, que superou em quatro vezes o de atrações estrangeiras do ano passado. Alexey Pajitnov, idealizador do Tetris, e Nolan Bushnell, que criou o Atari, foram duas das lendas da indústria que marcaram presença. Além deles, Takashi Iizuka, Naoki Yoshida, Koji Fox, Chance Glasco e Ryota Niitsuma são outras grandes personalidades que participaram da criação de games que arrastam multidões de fãs ao redor do mundo e que estiveram em São Paulo ao lado de Ned Luke, Shawn Fonteno, Kenny James, Jun Senoue e Shota Nakama -- artistas que, com seus rostos, vozes e instrumentos mostram o amor pelos jogos.

Shota e Jun se apresentaram no palco principal da BGS em todos os dias abertos ao público. Foram dois shows da Video Game Orchestra, espetáculo que repagina músicas de games adorados pelo público em forma de rock, e dois da Sonic Symphony, que homenageia a amada franquia Sonic.

Outros convidados internacionais trazidos ao Brasil por expositores da feira são Jean-Luc Sala, artistic director de Assassin's Creed Mirage, o brasileiro Fabiano Vassao, UI art director de Assassin's Creed Mirage, Mounir Radi, game director de Prince of Persia: The Lost Crown, Justin Swan, creative director de Rainbow Six Mobile, e o também brasileiro Fabricio Mombelli, live operations director de The Division Resurgence. Já os influenciadores mexicanos Monster Bin3r, Kim Bonilla e Mym Tum, que somam mais de 4 milhões de seguidores, vieram ao evento pela Monster.

Anualmente, a Brasil Game Show premia grandes personalidades da indústria com o Lifetime Achievement Award, e em 2023 ele foi concedido a Alexey Pajitnov e Naoki Yoshida por suas contribuições ao mundo dos videogames ao longo da carreira.

Equinox LATAM Game Awards

A Brasil Game Show também é um espaço para homenagear os grandes lançamentos e personalidades do mundo dos games. Impulsionando a relevância do mercado consumidor e de desenvolvedores latino-americanos, a Equinox trouxe ao palco da Monster Energy BGS Arena o Equinox LATAM Game Awards, que premia desenvolvedoras, atores, direção artística, tiktokers, cosplayers e organizações de esports por meio do voto popular e de um júri especializado.

Neste ano, foram quase 40 prêmios concedidos na cerimônia, que representa um momento de celebração dos feitos incríveis. O evento completo foi transmitido pelos canais oficiais da Brasil Game Show, e a lista de ganhadores é composta por:

Jogo do ano: Baldur's Gate 3

Melhor jogo para PlayStation: Final Fantasy XVI

Melhor jogo para Xbox: Starfield

Melhor jogo para Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Melhor jogo para mobile: Final Fantasy Ever Crisis

Melhor jogo de realidade virtual: Resident Evil 8 VR

Melhor jogo para PC: Baldur's Gate 3

Melhor atuação em espanhol: Final Fantasy XVI

Melhor atuação em português: Marcus Pejon

Melhor estúdio em espanhol: Halberd Studios

Melhor estúdio em português: Rogue Snail

Melhor ação de impacto social: EA Sports FC 24

Melhor jogo adaptado ao espanhol: Final Fantasy XVI

Melhor jogo adaptado ao português: Baldur's Gate 3

Melhor filme ou série de videogames: The Last of Us

Melhor jogo de aventura: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Melhor jogo de battle royale: Fortnite

Melhor jogo de esportes: EA Sports FC 24

Melhor esport: League of Legends

Melhor jogo familiar: Pikmin 4

Melhor jogo indie: Sea of Stars

Melhor jogo multiplayer: Street Fighter 6

Melhor jogo de mundo aberto: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Melhor jogo de plataforma: Blasphemous 2

Melhor RPG: Baldur's Gate 3

Melhor trilha sonora: Final Fantasy XVI

Melhor direção artística: Final Fantasy XVI

Melhor design de áudio: Dead Space

Melhor DLC: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melhor jogo em andamento: Genshin Impact

Melhor narrativa: Baldur's Gate 3

Melhor cosplayer: Chofiplays

Melhor criador de conteúdo: Kumaru Anime

Melhor equipe esportiva: Isurus

Melhor jogador esportivo: Daveeys

Melhor Tiktoker: Kumaru Anime

Melhor Twitcher: Crystal Molly

Melhor youtuber: Elfedelobo

BGS Talks RecordTV

Durante os cinco dias de BGS, mais de 30 atrações passaram pelo palco do BGS Talks Record TV. O local recebeu convidados e público para painéis sobre diversos temas do mundo gamer e dos eSports. Entre os destaques estiveram:

Shota Nakama , criador da Video Game Orchestra

, criador da Video Game Orchestra João Cappelli, diretor de voz e dublagem em "The Last of Us"

Alexey Pajitnov, criador do game "Tetris"

Kenny James , dublador do personagem Bowser

, dublador do personagem Bowser Beamon, streamer da Mec Inc.

Igor, streamer da Mec Inc.

Manolo Rey , dublador do personagem Luigi em português

, dublador do personagem Luigi em português Bianca Alencar , dubladora da Princesa Uta ("One Piece")

, dubladora da Princesa Uta ("One Piece") Flávia Fontenelle, dubladora de Ashley Tisdale

Raphael Rossatto, dublador de Mario em português

Marco Ribeiro , dublador de "Homem de Ferro" e "O Máskara"

, dublador de "Homem de Ferro" e "O Máskara" Shota Nakama , criador da Video Game Orchestra

, criador da Video Game Orchestra Alexey Pajitnov, criador do game "Tetris"

Kenny James , dublador do personagem Bowser

, dublador do personagem Bowser Carina Eiras, dubladora da Peach em português

Marcio Dondi , dublador do Bowser em português

, dublador do Bowser em português Takashi Iizuka , diretor criativo da série Sonic

, diretor criativo da série Sonic Naoki Yoshida , produtor de "Final Fantasy XVI"

, produtor de "Final Fantasy XVI" Koji Fox , diretor de localização de "Final Fantasy XVI"

, diretor de localização de "Final Fantasy XVI" Ned Luke , ator de "GTA V"

, ator de "GTA V" Shawn Fonteno , ator de "GTA V"

, ator de "GTA V" Nolan Bushnell , criador do Atari

, criador do Atari Jun Senoue, compositor de músicas do game Sonic

Jovem Nerd e Azaghal, fundadores do Jovem Nerd e da Nonsense Creations

FRTTT, ex-pro player e streamer

BGS Meet & Greet TCL

Em 2023, o espaço reservado para os visitantes conhecerem seus ídolos de pertinho foi patrocinado pela TCL, pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos. No local, milhares de visitantes puderam tirar fotos e conversar com quase 100 convidados internacionais, influencers e jogadores profissionais que passaram pela atração ao longo dos cinco dias de feira.

A programação teve:

Alexey Pajitnov

Kenny James

Time do Flamengo de Free Fire

Olkbone e Rbiana

Rajah

Influencers Flamengo Esports

João Cappelli

Guimsa, Lari Game, Luuy, Carol TV

Bin3r, Kim Bonilla , Tum Tum

, Tum Tum Dubladores

Dubladores do filme Mario

Porta dos Fundos

Zigueira e Razah

Time de CS da FURIA

Campeãs BGS Esports

Marco Ribeiro

Ale Maze, Bloquinho TV e Dengoso, Supreminho

Beamon e Gary, Nicole Diretora, Zahri, Bruna Blince e Igor

Facada, Locking e Luanz7, Naoki Yoshida e Koji Fox

e Ned Luke e Shawn Fonteno , Takashi Iizuka

e , Bak, Khalil, Mwzera e Konan

Bastet, Jessie e Bruna Blince

Time de Valorant da Team Liquid

Mii, Coreano e Yayah (LOUD)

Abrahan Joy , Erik Can e Fael, Oivanessa, Thamás e Tutujm

, e Fael, Oivanessa, Thamás e Tutujm Babs, Luma e Rato Feliz

Nolan Bushnell

Brino, Sofia Espanha, Paula e Mount

Goularte

Gorila

Jovem Nerd e Azaghal

Pijack e Jukes

Pulga, Abduzido e ED

Cynthia, Paty, Zaphira e Nicky

Fecoxa, Dr. Fran, Ruyzo e Bruno Clash

Jun Senoue

Shota Nakama

Pijack, Prodelta, CarolK e DyNKas

Rey e kaos

Chance Glasco

FrTTT e Rakin

Bagi, Cinemagrath, Freitas e LevelUp007

Naoki Yoshida e Koji Fox

e Influencers LOUD

Campeões BGS Esports

BGS Avenida Indie: área dedicada à produção de jogos nacionais

A BGS Avenida Indie, maior do que nunca, apresentou grandes novidades da indústria independente brasileira e internacional. No grande corredor repleto de estandes, os visitantes puderam entrar em contato com trabalhos inovadores e que mostraram o brilhante futuro dos profissionais criativos do desenvolvimento de games.

Um dos destaques desta edição foi a Good Dog, liderada por Chance Glasco, cocriador de Call of Duty, que apresentou novidades sobre o novo game "Martial Arts Tycoon Brasil", ambientado no Brasil. O Senac SP, uma das principais instituições de ensino em cursos de inovação e tecnologia do país, levou ao seu espaço games de destaque dos alunos do curso de design de jogos, que criaram peças criativas que reforçam a criatividade e a capacidade do mercado de desenvolvedores nacional.

Os outros estúdios que tiveram a oportunidade de promover suas criações foram: White Vortex, Statera Studio, SkadiStudio, Dream Stories, Hermitcrab, Dango Games, The Big Mark, INSANE, QUByte Interactive, Goldilock One, Bandsoft, Red Studios, Estúdio Bolha, GamerXP Arena, SculpBytes, Iamandu Studios, Capivara Prime, Pepita Digital, Quasares Studios, Leonardo Interactive, Araplay Studio, O Culto?, PaperCut, United Games, LUMO Entertainment, Bitnamic Software, Vermillion Game Studio, Amazônia Viva, Skadi Studio, Kaizaki Games, Unhide, Game Hollywood, Xsolla, AOCA Games Lab, Combat Zone, Sky Falling Studios e Orube Game Studio.

BGS Cosplay Bauducco

Pelo segundo ano consecutivo, a Bauducco se empenhou em levar à BGS uma estrutura grandiosa para que os amantes da arte do cosplay pudessem aproveitar o evento ao máximo. O camarim ofereceu um espaço amplo para que os cosplayers pudessem se preparar para levar um verdadeiro show performático aos corredores da feira. Além disso, o palco da Bauducco contou com competições diárias, com três baterias de 50 participantes cada, totalizando 150 participantes diários que disputavam a preferência do público e dos jurados na escolha da melhor representação de seus personagens favoritos.

O júri de cada bateria era formado por cinco integrantes, entre os quais estiveram especialistas do universo cosplay e convidados especiais, como os atores Ned Luke e Shawn Fonteno, de GTA V, Kenny James, dublador de Bowser (Super Mario), Naoki Yoshida, Koji Fox (FINAL FANTASY) e Nolan Bushnell, criador do Atari.

Em 2023, a BGS credenciou mais de 2.500 cosplayers e teve a participação de 750 deles em suas competições oficiais.

BGS Store

A tradicional loja da BGS teve o dobro do tamanho de 2022 e bateu o recorde de vendas de produtos oficiais com resultados três vezes maiores do que os da edição de 2022. Ao longo dos cinco dias de evento, o público pôde adquirir um portfólio com dezenas de opções de produtos oficiais da feira, como camisas, pôsteres, livros, pins, copos, adesivos e outros acessórios com o novo mascote da feira. Todos eles ainda estão à venda na Rank1, parceira oficial do evento na BGS Store.

Outra grande novidade é que, pela primeira vez, os visitantes também puderam comprar produtos e acessórios oficiais da SEGA em uma área dedicada à marca e que contava com produtos exclusivos da franquia Sonic The Hedgehog.

Ampla cobertura da imprensa e de influenciadores

A 14ª edição da Brasil Game Show também apresentou números expressivos de cobertura de imprensa e de presença de influenciadores. Foram mais de 11 mil pedidos de credenciamento, dos quais quase 9 mil foram aprovados. Os cinco dias de feira foram presenciados por 2.350 jornalistas, blogueiros e profissionais de TV e de rádio, além de 6.580 influenciadores com mais de 100 mil seguidores.

Os influenciadores com mais de 1 milhão de seguidores em uma das redes sociais puderam desfrutar do Lounge Insider, um espaço reservado para que os criadores de conteúdo pudessem recarregar as baterias, socializar e botar em prática diferentes ideias. Cerca de 900 convidados de mais de 550 canais/perfis passaram pelo local.

Ações sociais

Reforçando que dentro da cultura gamer também há o ato de cuidar e o esforço para tornar o mundo um lugar melhor, no ano de 2023 a Brasil Game Show deu continuidade à parceria com instituições sociais cujo trabalho é voltado a oferecer dignidade para pessoas em diferentes situações de vulnerabilidade social. ONGs como Casa de David e Casas André Luiz foram beneficiadas com a doação de 47 toneladas de alimentos fornecidos pelos visitantes da feira.

Brasil Game Show 2024

A 15ª edição da feira já está confirmada para acontecer em São Paulo, entre os dias 9 e 13 de outubro de 2024, no Expo Center Norte.

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, o evento já recebeu mais de 3,1 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado cerca de 500 toneladas de alimentos ao longo de suas 14 edições.

