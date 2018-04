1.500 participantes do programa Futebol pela Amizade virão a Moscou em junho

MOSCOU, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O Dia Internacional do Futebol e da Amizade é celebrado hoje em mais de 200 cidades pelo mundo com eventos especiais que promovem a amizade, respeito mútuo e estilo de vida saudável. Dezenas de milhares de crianças e adultos estão participando de jogos amistosos, treinos abertos, flash mobs e eventos esportivos. Neste dia, todos que compartilham importantes valores humanos como igualdade, respeito por culturas diferentes e coexistência pacífica usam a pulseira da amizade, azul e verde, em seu pulso, como um símbolo do Programa Social Infantil Internacional Futebol pela Amizade. O azul representa o céu pacífico e o verde, um campo de futebol aberto a todos. Os participantes têm o apoio de jogadores famosos, técnicos, apresentadores de televisão, atores e autoridades governamentais de todo o mundo.

Football for Friendship Young Ambassadors

Na Argélia, jovens desportistas realizaram uma faxina de primavera em um dos maiores estádios municipais de futebol para prestar homenagem aos valores essenciais do Futebol pela Amizade (F4F), seguida por jogos amistosos entre crianças locais e Jovens Embaixadores do programa. Na África do Sul, a academia de futebol infantil Young Bafana realizou um jogo de futebol de praia amistoso e, antes disso, uma competição de golfe – afinal de contas, amizade de verdade é possível em qualquer esporte.

Crianças talentosas de todo o mundo estão participando da sexta temporada do programa Futebol pela Amizade. Por exemplo, Yazan Taha, 12, um jovem jornalista, blogueiro popular e comentarista de futebol na Síria, se tornou membro do centro de Imprensa Internacional Infantil. Poadey Sébastien é um jovem jogador de futebol de Nova Caledônia, a pérola da Oceania, que joga futebol desde que tinha 4 anos e é um dos mais jovens jogadores do time de seu país, o Stade de Koniambo Football Club.

"Neste ano, terei muita sorte por ter a oportunidade de participar do programa Futebol pela Amizade. Os valores essenciais significam muito para mim, especialmente a igualdade, a justiça e a vitória. Ninguém pode viver em harmonia sem compartilhá-los! Estou feliz porque, em breve, irei ver a Rússia pela primeira vez. Lá irei fazer novos amigos e irei desenvolver minhas habilidades", disse Bennett Wehibe, jovem embaixador do Futebol pela Amizade dos EUA.

"Futebol é minha paixão desde a infância! Não posso imaginar minha vida sem esportes e sem meus amigos. Estou certo de que, graças ao Futebol pela Amizade, irei chegar mais perto do meu sonho de me tornar um jogador profissional", declarou Swan Drame, jovem embaixador do Futebol pela Amizade da França.

