16 prihlásených projektov získalo vôbec prvýkrát cenu Shanghai Electric Cup za najlepšiu aktivitu v oblasti digitalizácie energetického priemyslu

ŠANGHAJ, 4. januára 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (ďalej len "Spoločnosť") (burzový index SEHK: 02727, SSE: 601727), popredný svetový výrobca a dodávateľ energetických zariadení, priemyselných zariadení a popredný poskytovateľ integračných služieb, nedávno uzavrela päťmesačnú súťaž v priemyselných inováciách. Vôbec prvý ročník súťaže "Shanghai Electric Cup" sa začal tento rok v júli, a to za podpory Výboru mesta Šanghaj pre ekonomiku a informatiku a Šanghajskej priemyselnej internetovej asociácie. Do tejto súťaže, ktorej cieľom je podporovať zavádzanie digitalizácie a inovácií do energetického priemyslu, sa prihlásilo 140 projektov z celého sveta, ktoré súťažili o celkom 16 cien.

Spoločnosť Shanghai Electric, ktorá túto súťaž organizovala prvýkrát, využila túto príležitosť a zapojila do nej svoje interné a externé tímy na podporu priemyselných inovácií a urýchlenie digitálnej transformácie. Hlavným cieľom súťaže tak bolo podporiť a vyvinúť prakticky použiteľné nástroje a aplikácie so zameraním na štyri hlavné oblasti - múdre mestá, múdra energia, múdra výroba a múdra doprava, čo sú hlavné oblasti, ktorým sa chce firma Shanghai Electric do budúcnosti venovať.

Z viac ako 140 zúčastnených projektov od domácich i zahraničných tímov, boli prvé tri ceny udelené 16 projektom, z ktorých desať pochádzalo priamo od firmy Shanghai Electric a šesť od ostatných firiem. Centrálny výskumný inštitút firmy Shanfhai Electric podpísal tiež dohodu o podpore a spolupráci so štyrmi ocenenými externými tímami. Divízia firmy Shanghai Electric pre digitálne technológie (Shanghai Electric Digital Technology - SEDT) a ďalších šesť firiem uzavrelo zmluvu o spolupráci na vývoji priemyselnej internetovej platformy SEunicloud firmy Shanghai Electric.

Chuang Ou, prezident spoločnosti Shanghai Electric, pri oznamovaní víťazov súťaže, povedal: "Každý zo skvelých projektov, ktoré účastníci tohto ročníka súťaže predstavili, je len malým krokom pri urýchľovaní digitálnej transformácie spoločnosti Shanghai Electric, však dohromady predstavujú tieto projekty pre celú spoločnosť veľký krok vpred, najmä v snahe o zlepšovanie našich schopností v oblasti 3D projektovania a hľadanie ďalších priemyselných aplikácií. "

"Táto súťaž položila nové základy pre ďalší rozvoj nového ekosystému SEunicloud firmy Shanghai Electric, ukázala nám nové produkty a služby a súčasne nám pomohla získať špecializované tímy pre urýchlenie digitálnej transformácie našej spoločnosti," dodal prezident spoločnosti Shanghai Electric.

Pri príležitosti vyhlasovania výsledkov súťaže a udeľovaní cien, firma Shanghai Electric predstavila tiež aktualizovanú verziu svojej priemyselnej internetovej platformy SEunicloud Industrial Internet Platform 2.0, vrátane nových vylepšení v oblasti umelej inteligencie (AI), obchodnej inteligencie (BI) a kreatívnej inteligencie (CI). Nové funkcie tejto platformy tak umožnia firme Shanghai Electric ešte viac urýchliť svoju digitálnu transformáciu a predstavujú podstatný krok vpred pri budovaní priemyselného internetu firmy Shanghai Electric.

Nová verzia 2.0 tejto platformy obsahuje nový modul umelej inteligencie pre veľké dáta (big data) a tiež rad nových analytických nástrojov pre rôzne priemyselné a obchodné scenáre. Aktualizovaný modul obchodnej inteligencie (BI) teraz využíva rýchle spracovanie dát a vizualizačné nástroje na generovanie dôležitých analytických údajov z obrovského množstva dát. Navyše možno túto platformu vďaka zabudovanému vizualizačnému systému využívať tiež ako platformu InaaS (Innovation-as-a-Service - Inovácia ako služba).

Dôkazom dôrazu na inováciu a digitalizáciu vo firme Shanghai Electric je aj tohtoročná vysoká miera investícií do výskumu a vývoja, kam firma investovala viac ako 3,4% svojich tržieb. V oblasti nových priemyselných odborov sa navyše očakáva, že priemerná miera investícií do výskumu a vývoja sa z pôvodnej hodnoty 6% v roku 2019 zvýši až na 11%.

