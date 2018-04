17º Fórum Empresarial começa nesta quarta-feira, 18 de abril, em Pernambuco

A programação inclui a entrega do Prêmio LIDE Empresarial 2018, concedido a lideranças públicas e empresariais, que contribuem com ações importantes para o desenvolvimento do Brasil. A cerimônia será na noite de 19 de abril e entre os premiados estão o ministro da Educação (2016/2018) Mendonça Filho; Leonardo Framil, CEO da Accenture; Renato Vale, presidente da CCR; Flávio Dias, presidente da Via Varejo; Consuelo Dias, presidente do Conselho de Administração do Grupo M. Dias Branco; Ana Maria Beira, presidente dos Conselhos de Acionistas e Família Ypê; Sergio Rial, presidente do Santander; Fernando Costa, presidente da Universidade Brasil; e Alcione Albanesi, fundadora do projeto Amigos do Bem. Cláudio Lottenberg, presidente do UnitedHealth Group Brasi, será o homenageado especial.

Em 20 de abril, a partir das 8h, o Fórum Empresarial apresenta o Seminário LIDE, sobre "Democracia e Competitividade". Estarão presentes os ministros Alexandre Baldy (Cidades), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Gilberto Occhi (Saúde), Marcos Jorge (Indústria e Comércio Exterior), Raul Jungmann (Segurança Pública) e Rossieli Soares (Educação); além do presidente do Senado Federal em exercício, Cássio Cunha Lima; do governador de Pernambuco, Paulo Câmara; dos prefeitos de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., e de Recife, Geraldo Julio; dos deputados federais Arthur Maia, relator da reforma da Previdência, e Luiz Carlos Hauly, relator da reforma tributária; dos executivos Leonardo Framil, CEO da Accenture para o Brasil e América Latina, e João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina; do jurista Heleno Torres; e dos pré-candidatos à presidência da República, o senador Álvaro Dias, o empresário Flávio Rocha e Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES.

Os debates serão mediados por Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, e Roberto Giannetti da Fonseca, vice-chairman do LIDE. O Seminário será transmito ao vivo pelo Canal do Empresário, hospedado no portal Infomoney (lideglobal.com/lideplay), pela TV LIDE (tvlide.com.br), pela página do LIDE no Facebook (facebook.com/lidebr).

FONTE LIDE

