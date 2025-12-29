17. Szczyt IFSB: kreowanie wizji oddziaływania i stabilności

W dniach 2-4 lutego w stolicy Omanu Maskacie odbędzie się wyczekiwany szczyt finansowy, którego celem jest silne powiązanie branży z przyszłą architekturą globalnych finansów.

KUALA LUMPUR, Malezja i MASKAT, Oman, 29 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W czasie, gdy finanse islamskie zyskują na znaczeniu na arenie międzynarodowej jako etyczny i nastawiony na stabilność sposób na pośrednictwo finansowe, Rada Islamskich Usług Finansowych (IFSB) zaprasza pracowników sektora finansowego na 17. Szczyt IFSB, który odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2026 r. w Maskacie w Omanie. Szczyt organizowany przez Bank Centralny Omanu zgromadzi w jednym miejscu decydentów, regulatorów i globalnych liderów opinii, którzy przyjrzą się sposobom, w jaki branża może reagować na szybko zmieniające się warunki rynkowe i rosnące oczekiwania społeczne.

Registration for the 17th IFSB Summit is now open

W oparciu o hasło „Finanse islamskie dla przyszłości: przełomowe działania dla globalnego oddziaływania", Szczyt podkreśla sposób, w jaki finanse islamskie zmieniają się z reaktywnych w proaktywne na tle zawirowań gospodarczych i technologicznych, jednocześnie wzmacniając pozabankowy sektor finansowy, zwiększając płynność rynku dzięki rozwijaniu obligacji islamskich (sukuk) oraz poprawiając poziom przygotowania na kryzysy i sieci bezpieczeństwa finansowego w obrębie branży. Wydarzenie podkreśla też znaczenie finansów islamskich w promowaniu włączenia finansowego, oddziaływania społecznego, zrównoważonego rozwoju i odporności na zmiany klimatu, jak również wykorzystania wschodzących technologii cyfrowych, aby zapewnić większą stabilność w przyszłości.

Na Szczycie wystąpią wysokiej rangi prelegenci, w tym przedstawiciele wysokiego szczebla Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), Islamskiego Banku Rozwoju (IsDB), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Depozytów (IADI), Banku Światowego, Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pojawią się także burmistrzowie i najwyżsi przedstawiciele władz z ponad 30 regionów. Ich wkład pomoże nakreślić strategiczny kierunek rozwoju branży i przyniesie wiedzę na temat globalnych trendów kształtujących finanse islamskie.

W ramach trzydniowego Szczytu realizowany będzie także publiczny program poświęcony szerszej tematyce przywództwa, strategii biznesowych, zwiększania roli młodzieży, zaangażowania organizacji pozarządowych oraz roli agencji ratingowych. Sesje skierowane są do szerszej grupy interesariuszy i są wyrazem zaangażowania IFSB we wspieranie świadomego, włączającego i progresywnego dyskursu.

Rejestracja jest darmowa dla organizacji członkowskich IFSB, a w przypadku innych podmiotów jej cena wynosi 400 dolarów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy delegatów do wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej www.ifsb.org/17thsummit. Obserwuj oficjalne kanały IFSB w mediach społecznościowych, aby na bieżąco otrzymywać informacje o programie i prelegentach Szczytu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2852279/IFSB_Summit_visual.jpg