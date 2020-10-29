179 организаций по всему миру призывают Google запретить распространение приложений, поощряющих курение и вейпинг, через магазин Google Play

ВАШИНГТОН, 29 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня некоммерческая организация Campaign for Tobacco-Free Kids совместно с другими 179 организациями из 62 стран обратилась в компанию Google с просьбой принять новую политику, которая запрещала бы распространение приложений, поощряющих приобретение или потребление продуктов для курения и вейпинга, в магазине Google Play и предусматривала удаление из него всех таких приложений, имеющихся на данный момент.

Apple, Amazon и многие другие компании уже приняли аналогичные меры с целью запретить популяризацию табачных изделий и продукции для вейпинга. После заявления компании Apple в ноябре 2019 года о запрете и удалении приложений, поощряющих потребление табачной продукции и электронных сигарет, из магазина Apple Store было удалено около 200 приложений такого рода.

В своем письме на имя главы компании Google Сундара Пичаи (Sundar Pichai) указанная группа организаций заявила следующее: «В последние годы табачные компании все активнее используют технологические платформы для целенаправленной работы с молодежью. На протяжении последних нескольких месяцев табачные и никотиновые компании использовали кризис, вызванный пандемией COVID-19, для выведения на рынок и популяризации специализированных интернет- и мобильных приложений, предлагающих доставку их вредоносной продукции. Компании Philip Morris International и British American Tobacco заполонили Instagram и Facebook рекламой сигарет типа Marlboro и Lucky Strike, а также систем нагревания табака типа IQOS и Glo. Аналогичным образом компания Juul способствовала распространению эпидемии курения электронных сигарет среди молодежи в США при поддержке своей "заведомо молодежно-ориентированной" рекламы в социальных сетях».

«Для защиты подрастающего поколения от глобальной табачной эпидемии существенное значение имеет фактор времени, и мы призываем вас действовать без промедления», — говорится в заключении письма.

В письме указаны некоторые приложения, доступные на данный момент в магазине Google Play, которые поощряют курение и вейпинг. К их числу относятся приложения, в которых пользователям предоставляются инструкции по приготовлению жидкостей для вейпа, а также приложения компании Altria, предлагающие купоны на сигареты Marlboro.

«Компания Google уже признала свою ответственность за недопущение популяризации потребления табачной продукции молодыми людьми, запретив рекламу табачных изделий и электронных сигарет в своей поисковой системе, но оставила открытой лазейку, заставляющую сомневаться в достижении этой цели, ― заявил президент организации Campaign for Tobacco-Free Kids Мэттью Л. Майерс (Matthew L. Myers). ― Компании Google необходимо удалить оставшиеся приложения, поощряющие приобретение и потребление табачной продукции молодыми людьми».

Табакокурение занимает одно из первых мест в мире среди предотвратимых причин смерти и ежегодно убивает 8 миллионов человек по всему миру. Без принятия экстренных мер в этом столетии от табакокурения может погибнуть миллиард человек.

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http://www.tobaccofreekids.org



SOURCE Campaign for Tobacco-Free Kids