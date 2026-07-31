Иск Бразилии о возмещении расходов системы здравоохранения, связанных с употреблением табака, достиг ключевого этапа: суд готовится вынести решение

Заявление Йолонды C. Ричардсон (Yolonda C. Richardson), президента и генерального директора кампании «Дети без табака» (Campaign for Tobacco-Free Kids)

ВАШИНГТОН, 31 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Знаковый иск, поданный в 2019 году Генеральной прокуратурой Бразилии (Advocacia-Geral da União, AGU) с целью привлечь крупнейших бразильских производителей табачной продукции к финансовой ответственности за колоссальные расходы системы общественного здравоохранения, обусловленные последствиями курения, достиг ключевого этапа. В настоящее время завершено представление всех процессуальных документов, в том числе заключения Федеральной прокуратуры Бразилии в поддержку требования AGU. Теперь дело ожидает решения Федерального суда города Порту-Алегри (Porto Alegre), который должен установить, несут ли табачные компании ответственность за вред, причиненный маркетингом и продажей сигарет на территории Бразилии.

Цель иска — обязать крупнейших бразильских производителей табачных изделий возместить государственной системе здравоохранения Бразилии расходы на лечение заболеваний, связь которых с употреблением табака научно доказана. В числе ответчиков — BAT Brasil (ранее Souza Cruz) и Philip Morris Brasil, а также их материнские компании British American Tobacco и Philip Morris International.

Это дело является одним из наиболее значимых в мире судебных процессов о возмещении расходов системы здравоохранения, связанных с употреблением табака, и его последствия могут выйти далеко за пределы Бразилии. В случае удовлетворения иска будет подтвержден принцип, согласно которому табачные компании должны нести ответственность за колоссальные медицинские и экономические издержки, причиняемые их продукцией.

Употребление табака ложится огромным бременем на систему общественного здравоохранения Бразилии. Ежегодно курение становится причиной примерно 177.000 смертей и приводит к расходам на лечение заболеваний, связанных с употреблением табака, которые оцениваются приблизительно в 75 млрд бразильских реалов (почти 15 млрд долларов США). В иске утверждается, что, хотя производство и продажа сигарет являются законной деятельностью, табачные компании все же несут юридическую ответственность за возмещение обществу ущерба, причиненного их продукцией.

Иск Бразилии является первым прецедентом в стране с низким или средним уровнем дохода, где он дошел до стадии вынесения решения об ответственности. Аналогичные иски о возмещении расходов системы здравоохранения ранее подавались и в других странах, включая Канаду и Соединенные Штаты, где государственные органы успешно добивались компенсации медицинских расходов, связанных с употреблением табака.

Табачная индустрия причинила в Бразилии огромный и хорошо документированный вред общественному здоровью. Удовлетворение иска станет не только важнейшей вехой для Бразилии, но и создаст значимый судебный прецедент для правительств других стран, стремящихся привлечь табачную индустрию к ответственности.