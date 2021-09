17ª CISMEF realizada com sucesso com foco no compartilhamento de oportunidades e benefícios para PMEs em todo o mundo

GUANGZHOU, China, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A 17ª Feira Internacional das Pequenas e Médias Empresas da China (China International Small and Medium Enterprises Fair - CISMEF) foi realizada no período de 16 a 19 de setembro em Guangzhou, capital da província de Guangdong, no sul da China. A feira atraiu a participação de empresas de mais de 30 países e regiões, oferecendo uma plataforma perfeita e criando novas oportunidades para que as PMEs no país e no exterior impulsionem a sua cooperação e desenvolvimento.

Com braços robóticos, veículos autoguiados, os vários produtos são um banquete para os olhos.

Aproximadamente 1000 empresas líderes em tecnologias especiais, produtos e técnicas refinados, bens ou serviços exclusivos, ou inovação em tecnologia ou modos de produção, expuseram na CISMEF. Elas se concentraram principalmente nos setores industriais de fabricação inteligente e inteligência artificial, fabricação de equipamentos, informações eletrônicas, biomedicina e produtos alimentícios e agrícolas.

Além de muitas exposições deslumbrantes, também foram apresentados todos os tipos de oportunidades de promoção de negócios e atividades de intercâmbio. A CISMEF organizou uma série de atividades direcionadas à exposição de setores industriais, incluindo 12 atividades de suporte de oferta e demanda, 4 atividades temáticas, 3 atividades de matchmaking de negócios transfronteiriços e 6 atividades de promoção para expositores no exterior, na esperança de oferecer aos expositores e compradores serviços mais precisos e eficazes.

É a primeira vez que o Kimsun Trade Co.LTD de Guangzhou participa da CISMEF. A Kimsun é especializada na área de revestimento em pó eletrostático, oferecendo a seus clientes esquemas e serviços inteligentes de revestimento automático. Shu Gan, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Kimsun, comentou: "A CISMEF oferece uma excelente plataforma para empresas de tecnologias especiais como a nossa. Por um lado, temos a oportunidade de promover nossos produtos e marcas. Por outro lado, permite-nos aprender mais sobre tecnologias únicas de outras áreas e, em seguida, absorvê-las e aplicá-las em nossa área, oferecendo melhores soluções aos clientes."

Exibição, transação, troca, cooperação. A CISMEF vem trabalhando como uma plataforma essencial personalizada para PMEs em todo o mundo. Ela oferece informações e oportunidades de negócios para as empresas buscarem corporações entre fornecedores e compradores, e intercâmbios técnicos. Ao mesmo tempo, a feira também sinaliza fortemente a promoção da comunicação e da corporação da China entre a PMEs no país e no exterior, e propõe o comércio multilateral.

A cúpula internacional de cooperação para PMEs, em combinação com a Feira, anunciou oficialmente um plano de compras considerável para PMEs em todo o mundo, avaliado em 826,3 bilhões de yuans. Foram organizados diversos seminários, incluindo uma mesa redonda de nível ministerial centrada nas políticas de PMEs, para compartilhar experiências sobre como solucionar efetivamente as dificuldades da PMEs.

Para muitos expositores, este incrível evento internacional de PMEs acelerará sua integração em cadeias de valor globais e alcançará benefícios mútuos e prosperidade comum. Guangdong Jaten Robot&Automation Co. Ltd lança seu novo produto de veículos guiados automatizados na Feira. Wang Meikui, vice-gerente geral da empresa, acredita que a CISMEF oferece uma boa oportunidade para que eles promovam o produto. "Gostaríamos de permitir que mais pessoas conhecessem o nosso produto, o que é muito importante", disse ela.

FONTE CISMEF

