17º Natal do Bem arrecada R$ 2 milhões para instituições beneficentes

"Foi um sucesso. Energia e astral contagiantes. Um desafio enorme em comandar esse evento tão importante para as instituições que são beneficiadas. Meu carinho e gratidão a todos que contribuíram", celebrou o presidente do LIDE Solidariedade, Claudio Carvalho, após o anúncio do resultado. A festa foi realizada no tradicional salão do Hotel Palácio Tangará.

Nesta edição, nove entidades de todo o país serão atendidas pelo valor arrecado pelas doações da noite: as estreantes Amigos do Bem e Amigoh, além do Instituto Pró-Queimados, Instituto Hortense, Instituto Cacau Show, Associação Lar do Caminho, Escola de Cegos Santa Luzia, Velho Amigo e CEAP – Centro Educacional Assistencial Profissionalizante.

"A vida é isso: doação, entrega, servir o outro e olhar para o lado para fazer o bem. Não é a primeira vez que eu me junto aqui para distribuir e fazer o amor se perpetuar", declarou a cantora Claudia Leitte, que animou a noite com repertório variado, inclusive antecipando hits do Carnaval.

A apresentadora Xuxa esteve acompanhada do namorado, Junno Andrade. "Que tenham outras edições do Natal do Bem pela frente, porque, com certeza, essas nove instituições agradecerão muito essas novas oportunidades que vão surgir. Que isso nunca acabe", disse. O casal também subiu ao palco para cantar e dividir com a amiga Claudia Leitte algumas músicas.

O fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, lembrou da importância da participação do empresariado em ações de solidariedade. "O Natal do Bem é muito importante, pois entendemos a importância de doar, reconhecer os trabalhos sociais, assim como o nosso instituto. A gente vem aqui para reconhecer e colaborar com o Terceiro Setor."

O comprometimento da iniciativa foi destacada pelo presidente da Kia Motors, José Luiz Gandini. "Colaboramos todos os anos. É muito importante saber com quem a gente está participando. É fundamental trabalhar com gente séria e ter certeza que esse dinheiro vai chegar nas mãos das pessoas que realmente necessitam", afirmou.

