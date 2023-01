1Mentor, KIMPLE, SKALO, Swarmob e Wonderly são os vencedores da iniciativa de inovação aberta TPrize do Tec de Monterrey e da Universidad de Los Andes

A cerimônia de premiação da TPrize foi realizada durante o CIIE 2023, na qual as inovações e as soluções se destacaram na maioria dos projetos.

A convocação garante um prêmio de 100 mil dólares, que será dividido entre os finalistas e vencedores

MONTERREY, México, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Iniciativas do mundo todo inscreveram-se em uma das convocações mais transcendentes para os empreendedores na área de inovação em educação. O objetivo era dar uma solução para a pergunta: Como os jovens e as jovens podem adquirir competências e elaborar seus planos de desenvolvimento pessoal e profissional para ter acesso a melhores oportunidades e participar ativamente da transformação de suas comunidades? Dez projetos finalistas foram selecionados, nos quais se destacaram os temas de educação, docência, profissão e saúde.

Os finalistas foram: Escritorio de Einstein, 1Mentor, SKALO, Robin Academy, Wonderly, Ubicua, Swarmob, Kimple, ICT (Informação, comunicação e tecnologia) em Educação com a TAK – TAK – TAK e MedixLab.

A cidade de Madri, Espanha esteve presente com o Escritorio de Einstein, no qual um grupo de profissionais da educação trabalha para melhorar a qualidade da escolha de carreiras profissionais de jovens do mundo todo, e também com o EduKimple, um projeto de Madri e Buenos Aires, que consiste no acompanhamento de docentes em temas emergentes como globalização, igualdade e outros desafios sociais, políticos e ambientais, entre outros. Os docentes da América Latina e do Caribe encontraram respostas para suas necessidades, graças à UBICUA e a seus programas de educação continuada 100% on-line. A Wonderly , a plataforma da República Dominicana, chegou como uma plataforma inovadora que oferece instrução em competências tecnológicas para crianças de oito anos a jovens de 18.

Entre os finalistas estava também a 1Mentor do Canadá, com uma visão clara das competências e ferramentas que os jovens precisam desenvolver diante deste mundo em constante mudança e do trabalho do futuro. O MedixLab de El Salvador transformou-se no primeiro metaverso de saúde do país. Diferentes procedimentos podem ser realizados de forma segura por meio de simulações 3D, tantas vezes quanto for necessário para dominar o processo técnico. "Juntos transformamos desafios educacionais em oportunidades", esta é a premissa com a qual a SKALO da Colômbia participa deste surpreendente grupo de finalistas. Por meio desta plataforma, os docentes abrirão espaço para a diversidade e inclusão dentro das salas de aula.

Também entre os finalistas, o RobinAcademy é um programa de educação on-line para ensino fundamental, médio e bacharelado com alunos do mundo todo. Descubra sua paixão e crie projetos reais em uma economia digital. A TAK – TAK – TAK permite que as crianças brinquem e aprendam. Com experiências digitais, os estudantes desenvolvem um processo de pensamento crítico e solução de problemas comunicando-se e colaborando de forma criativa.

A Swarmob, a plataforma cujo nome surge da combinação de dois conceitos, Swarm Intelligence (inteligência de enxame) e Smart Mob (grupo de pessoas que, graças ao uso de tecnologias de comunicação digital, tem capacidade de coordenar-se com rapidez e em grande escala para mobilizar-se por uma causa), do Chile tem o objetivo de semear nas novas gerações a capacidade de coordenar-se de forma distribuída, aproveitando os meios digitais para articular iniciativas coletivas que contribuam para a transformação positiva de nosso mundo.

O júri, responsável por decidir quem ocuparia o primeiro lugar e de escolher a solução vencedora, é composto por: Elena Ortíz, especialista sênior em educação do BID; Félix López, diretor do SEK LAB, EdTech Accelerator; Cristina Nolasco, especialista em vínculos estratégicos; Jordi Castells, diretor de EduTech Emprende da UOC; Agustín Porres, diretor regional da Fundación Varkey na América Latina; Enzo Cavallie, sócio da Reach Capital; Daniel Uribe, diretor da VélezReyes+; Brenda Villegas líder em infância e juventude na Ashoka; e Ana María Aristizabal, consultora sênior da JFF Ventures.

E após um momento de deliberação, o júri determinou que os projetos vencedores e merecedores da bolsa de 100 mil dólares foram: 1Mentor, KIMPLE, SKALO, Swarmob e Wonderly.

A TPrize foi criada em um momento em que o desemprego pós-pandemia aumentou de forma considerável, transformando-se em um desafio para os jovens da América Latina. O objetivo para os próximos anos será impactar e inovar por meio de soluções em educação, por meio do uso da inteligência coletiva para desenvolver e lançar desafios que gerem soluções de alto impacto. O uso de ferramentas digitais e de inteligência artificial deve ser incorporado à nova realidade e ao mundo em mudança no qual vivemos.

