1MORE LANCE LES EVO, SES NOUVEAUX ÉCOUTEURS SANS FIL LDAC PHARES QUI METTENT LE SON AUDIOPHILE HAUTE RÉSOLUTION À LA PORTÉE DU GRAND PUBLIC

L'expérience audio sans fil ultime commande une suite d'annulation du bruit tout aussi immersive pour permettre aux audiophiles de profiter de la reproduction précise de tout support sélectionné pour leur plaisir auditif. Les 1MORE EVO adopteront la célèbre technologie QuietMax en combinant un microphone à action directe et un microphone à action indirecte sur chacun des écouteurs qui peuvent capter les fréquences ambiantes à l'extérieur des écouteurs et à l'intérieur de la cavité pour annuler les fréquences indésirables et produire le son caractéristique pour lequel 1MORE est bien connu. Au total, les 1MORE EVO atteignent un niveau étonnant de 42 dB d'annulation totale du bruit pour une résolution exceptionnelle et une expérience sonore paisible. Cette suite QuietMax est renforcée par de multiples options d'annulation du bruit, y compris, mais sans s'y limiter, une fonction ANC adaptative qui peut être activée ou désactivée et qui détecte intelligemment le bruit ambiant grâce à un algorithme qui élimine le bruit environnant. Les écouteurs modifieront automatiquement les niveaux de suppression du bruit en conséquence pour offrir la meilleure expérience d'écoute possible.

Les 1MORE EVO vont encore plus loin en proposant deux modes de transparence. Le mode traditionnel Pass-through permet à l'utilisateur de laisser passer le son ambiant, ce qui peut s'avérer particulièrement utile dans des situations telles qu'un trafic intense, en étant plus conscient de son environnement. Comme si cela ne suffisait pas, 1MORE inclura également un mode supplémentaire d'amélioration de la voix Voice Enhancement qui amplifie les fréquences telles que celles des voix humaines afin de mieux se démarquer dans des situations telles que les rencontres avec les banlieusards ou pour écouter les annonces importantes sur un quai de gare. De plus, les 1MORE EVO sont réglés et prêts pour les appels grâce à un total de six microphones et un algorithme de réseau neuronal profond alimenté par l'IA qui travaillent ensemble de manière transparente pour filtrer les bruits environnants et diriger votre voix lorsque vous êtes au téléphone afin de fournir des conversations claires comme du cristal.

Les écouteurs offriront à la fois une charge rapide de 15 minutes pour 4 heures de plaisir musical, et la prise en charge de la charge sans fil Qi pour plus de commodité. Au total, il s'agit vraiment d'une paire d'écouteurs avec laquelle vous pouvez aller partout, offrant jusqu'à 28 heures d'autonomie. La prise en charge de la connexion à deux appareils est également disponible via l'application 1MORE MUSIC App pour un échange transparent, car les écouteurs 1MORE EVO peuvent se connecter à deux appareils simultanément grâce à la technologie Bluetooth 5.2. Et pour une plus grande tranquillité d'esprit, le panneau 3D des écouteurs EVO est fabriqué en céramique lisse qui peut également réduire efficacement les interférences des signaux électromagnétiques, assurant une transmission audio stable où que vous alliez.

Les 1MORE EVO seront disponibles dans le monde entier le 10 mai sur toutes les places de marché Amazon, le site Web 1MORE USA, AliExpress et Goboo. En outre, 1MORE offre 30$/25£/30€ de réduction pendant les 30 premiers jours sur les places de marché Amazon et via le code de réduction « EVO30 » à utiliser sur le site Web de 1MORE USA .

