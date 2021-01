1MORE reçoit 3 prix de l'innovation du CES pour sa gamme élargie d'écouteurs sans fil

1MORE a maintenant élargi sa gamme d'écouteurs sans fil pour inclure neuf nouveaux modèles, tous sortis en seulement un an et demi. Depuis 2015, 1MORE a gravi les échelons sur le marché de l'audio grand public haut de gamme grâce à des designs primés, dotés de la signature sonore de 1MORE et d'une qualité de fabrication extraordinaire à un prix défiant toute concurrence. Les prix décernés cette année par la CTA confirment que 1MORE se situe dans les meilleures catégories des véritables écouteurs sans fil en ce qui concerne le choix des consommateurs, avec des prix allant de 49 à 199 dollars. Les ComfoBuds et ComfoBuds Pro sont la réponse de 1MORE aux AirPods d'Apple et se positionnent comme des « AirPod Killers, » battant la gamme des AirPods sur de plusieurs facteurs, dont le prix, la qualité sonore, le confort et la technologie QuietMax ANC de 1MORE.

Les ComfoBuds et ColorBuds sont les 4e et 5e véritables produits sans fil de 1MORE à être commercialisés cette année. Ils représentent l'effort de la société pour apporter confort et portabilité à la catégorie des produits sans fil, tout en offrant le son caractéristique de 1MORE qui a fait sa réputation. Les deux écouteurs sont dotés de fonctions haut de gamme telles que 4 microphones ENC pour des appels d'une clarté cristalline, l'adaptation instantanée pour une utilisation sans problème, le Bluetooth 5.0 pour une portée étendue et une qualité de son/appel, des commandes tactiles de pause et de lecture automatiques, la résistance à l'eau et à la sueur IPX5 et un réglage du son interne 1MORE. Les ColorBuds et ComfoBuds 1MORE sont la combinaison parfaite d'un rapport qualité-prix étonnant, de technologie et de convivialité. Leurs options de couleurs vives et leur esthétique épurée en font autant un accessoire de mode qu'un accessoire audio.



Le ComfoBuds Pro offrira aux utilisateurs une seconde option pour cette série qui comprendra des fonctionnalités telles que la technologie QuietMax ANC de 1MORE, et 4 micros ENC soutenus par un réseau neuronal profond alimenté par l'IA pour des appels clairs comme du cristal. Le ColorBuds Pro (A.K.A., ANC True Wireless Pro) sera également doté de la même technologie micro ENC mais disposera également d'une connectivité multipoint Bluetooth 5.2 améliorée permettant aux utilisateurs de se connecter de manière transparente à plusieurs appareils. Les utilisateurs peuvent désormais regarder un film avec un ami sur leur ordinateur portable, puis recevoir et prendre un appel sur leur téléphone et revenir à leur film sans jamais avoir à jumeler à nouveau leurs écouteurs. L'innovant appareil combiné SoundDuo, qui sert à la fois de montre intelligente et d'outil de suivi de la condition physique, et d'écouteurs sans fil compacts, dans un ensemble tout-en-un, complète le lancement des produits de 1MORE au CES. Il suffit d'ouvrir la montre, de faire glisser les écouteurs et vous avez maintenant le duo parfait pour vos aventures en déplacement.



Pour plus d'informations sur les 1MORE ComfoBuds, visitez 1MORE.com, et connectez-vous avec 1MORE sur Facebook sur Twitter, et sur Instagram.



À propos de 1MORE



1MORE est spécialisé dans la conception et le développement acoustique, les logiciels intelligents et les produits audio portables. Né avec la mission profonde de fournir une qualité audio supérieure à des prix abordables pour le consommateur, 1MORE a expédié 38 millions d'écouteurs dans plus de 25 pays au cours des quatre dernières années. En outre, les produits de 1MORE ont reçu de nombreux prix de l'industrie et du design, notamment les prestigieux prix de l'innovation du CES, RedDot, iF Design et d'autres récompenses importantes de l'industrie.

