1NCE étend sa couverture NB-IoT en Europe

- Le forfait 1NCE IoT intègre et propose désormais le NB-IoT dans sept pays européens

- 1NCE étend ses services à valeur ajoutée aux applications basse consommation

COLOGNE, Allemagne, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- 1NCE, opérateur de rang 1 en Internet des objets (IoT), étend son offre IoT bas débit (NB-IoT) en Europe. Outre l'Allemagne et l'Autriche, le forfait IoT de 1NCE offre désormais une couverture NB-IoT aux Pays-Bas, en Espagne, en Grèce, en Italie et au Royaume-Uni. Avec l'accès au NB-IoT également en Chine continentale, 1NCE couvre désormais les principaux marchés IoT d'Europe et d'Asie.

Grâce à l'extension de la couverture NB-IoT, le déploiement transfrontalier de solutions IoT est désormais encore plus facile, que ce soit pour des compteurs intelligents, du suivi logistique, des capteurs de gestion des déchets, de l'agriculture intelligente ou l'automatisation des bâtiments.

Forfait IoT 1NCE : plus qu'une simple connectivité

La plate-forme de gestion 1NCE fournit aux développeurs IoT des services avancés à valeur ajoutée tels que le Data Broker sans frais supplémentaires. Ce service permet de transformer des communications en protocoles de transport plus légers et économes en énergie. Ceux-ci peuvent facilement être adaptés aux plates-formes cloud telles qu'AWS.

Avec un paiement unique de 10 euros, les objets IoT peuvent communiquer pendant 10 ans. La carte SIM multimode permet une transition en douceur entre les différents réseaux mobiles tels que 2G, 3G, 4G, LTE-M et NB-IoT. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'itinérance ou la configuration.

« 1NCE For All » : connectivité gratuite pendant 12 mois

En exclusivité sur AWS Marketplace, les clients peuvent commander gratuitement jusqu'à 100 cartes SIM avec une connectivité de 12 mois. À ce jour, 1NCE compte plus de 4 000 clients avec cinq millions de connexions actives dans le monde.

Communiqué complet : https://1nce.com/en/news/

À propos de 1NCE

1NCE est un opérateur mondial de réseaux IoT qui offre des services de connectivité fiables sur la base d'un tarif forfaitaire IoT. 1NCE coopère avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance ainsi qu'avec China Telecom Global.



Contact Presse

Dennis Knake

+49 151-627 776 43

[email protected]

www.1nce.com

Related Links

https://1nce.com/



SOURCE 1NCE