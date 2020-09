1NCE lance une offre IdO à bande étroite en coopération avec China Telecom Global

- Carte SIM China+ de 1NCE maintenant disponible à 10 euros pendant 10 ans

- Plus d'informations sur la coopération dans le cadre du salon Cloud Expo Asia Hong Kong, les 23 et 24 septembre

COLOGNE, Allemagne et HONG KONG, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- 1NCE, exploitant de réseau IdO international, annonce le lancement de son offre IdO à bande étroite (NB-IoT) pour la Chine continentale. Le tarif IdO fixe de 1NCE avec couverture IdO bande étroite/4G est désormais disponible sur 1nce.com pour 10 euros pendant 10 ans et comprend 500 Mo de données et 250 SMS.

Outre le service IdO à bande étroite pour la Chine continentale, la nouvelle carte SIM China+ offre également une couverture 4G pour les marchés comprenant Hong Kong et Macao. La carte SIM multicouverture fournit la base technologique du tarif IdO fixe de 1NCE. Elle permet une transition harmonieuse entre différentes normes de communication mobile, notamment 2G, 3G, 4G, IdO à bande étroite et LTE-M.

Comptant plus de 3 500 clients, 1NCE a déjà vendu plus de 5 millions de cartes SIM depuis août 2018.

Rencontrez 1NCE et CTG au salon Cloud Expo Asia Hong Kong.

Cette année, au salon virtuel Cloud Expo Asia Hong Kong, les 23 et 24 septembre, 1NCE accueillera les visiteurs et présentera son offre lors d'une déclaration vidéo conjointe présentée par la haute direction de 1NCE et CTG.

Pour en savoir plus, consultez : https://1nce.com/en/news/

À propos de China Telecom Global

China Telecom Global est une filiale en propriété exclusive de China Telecom Corporation Limited. Établie en 2012 à Hong Kong en Chine, CTG relie la région Asie-Pacifique et le monde en tirant parti de ses ressources en Chine continentale.

À propos de 1NCE

1NCE est le premier exploitant de réseau IdO à part entière au monde à offrir des services de connectivité fiables basés sur un tarif IdO fixe. Cela rend abordables les applications d'IdO, telles que les compteurs intelligents ou la télématique de véhicules. 1NCE coopère avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance ainsi qu'avec China Telecom Global Limited.

