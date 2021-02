1PointFive choisit Worley pour l'ingénierie de base de sa première installation de capture directe d'air

Worley, une entreprise mondiale d'ingénierie-approvisionnement-construction, a été choisie pour réaliser l'ingénierie de base de la première installation de capture directe de l'air de 1PointFive. Il s'agit du premier déploiement commercial de la technologie de capture directe de l'air de Carbon Engineering.

HOUSTON, 22 février 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 1PointFive a annoncé avoir décidé que Worley sera responsable de la phase d'ingénierie de base de sa première installation de capture directe de l'air (DAC 1), qui se situera dans le Bassin permien des États-Unis. Le projet appuiera la mission de 1PointFive, visant à stabiliser le climat par la commercialisation et le déploiement de la technologie de capture directe de l'air de Carbon Engineering, qui extrait du CO 2 directement de l'atmosphère. La construction de DAC 1 constitue le premier déploiement commercial de cette technologie. Cette entente d'ingénierie de base est la première étape de l'alliance entre 1PointFive et Worley, dont l'objectif initial sera de déployer 4 installations de capture directe de l'air (DAC 1 à DAC 4) au site Permian Clean Campus.

Une fois sur pied, l'installation aura la capacité d'extraire un million de tonnes métriques de CO 2 atmosphérique par an, jetant les bases d'un déploiement commercial accéléré de la technologie de capture directe de l'air et de la mise en place d'une infrastructure essentielle qui aidera les entreprises du monde entier à atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO 2 . La phase d'ingénierie de base de DAC 1, qui devrait commencer d'ici 90 jours et s'achever d'ici la fin de l'année 2021, se concentrera sur la première unité de l'installation, qui pourra capturer 500 000 tonnes métriques de CO 2 par an. Une fois cette phase terminée, l'alliance passera à la phase d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

« Nous avons choisi de collaborer avec Worley sur ce projet historique parce que c'est une entreprise qui partage notre vision de la durabilité, a déclaré Richard Jackson, président de 1PointFive. Les excellents antécédents de Worley sur le plan de l'innovation seront essentiels au déploiement commercial de la technologie de capture directe de l'air. Cette installation unique en son genre s'attaque à l'un des plus grands défis de notre époque. En mettant en commun nos connaissances et notre expertise, nous pourrons non seulement assurer la réussite du projet, mais aussi réaliser des progrès concrets dans la création d'une économie circulaire. »

« Notre partenariat avec 1PointFive sur ce projet s'insère parfaitement dans notre objectif de rendre le monde plus durable, a souligné Chris Ashton, PDG de Worley. Par ailleurs, la vision de l'entreprise quant à l'économie circulaire intégrant la technologie de capture directe d'air a le pouvoir de renforcer notre durabilité future sur le plan économique, énergétique et environnemental. Le changement climatique constitue un défi immense, mais certains des plus brillants esprits du monde participeront à ce projet historique. »

Dans le cadre de la phase d'ingénierie de base de DAC 1, Worley et 1PointFive exploreront des technologies, des matériaux et des approches de fabrication de prochaine génération compatibles avec une économie circulaire, tels que les plastiques recyclés, l'impression 3D ou encore la production d'énergie zéro émission entièrement intégrée. Ces innovations contribueront à la durabilité des installations et à la productivité de leur capital, tout en assurant l'amélioration continue des installations de capture directe de l'air futures par une optimisation axée sur les données.

À propos de 1PointFive

1PointFive a pour mission de stabiliser le climat en veillant à ce que le réchauffement planétaire ne dépasse pas 1,5 degré Celsius au cours des années à venir. Pour ce faire, l'entreprise se consacre au déploiement et à la commercialisation à grande échelle de la technologie éprouvée de capture directe d'air de Carbon Engineering, qui permet d'éliminer le CO 2 atmosphérique grâce à un réseau d'installations de capture directe de l'air. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : 1PointFive.com.

À propos de Worley

Worley est une entreprise internationale basée en Australie, dont le but est de rendre le monde plus durable. L'entreprise fournit à l'échelle mondiale des services de premier rang liés aux projets et aux actifs dans les secteurs de l'énergie, des produits chimiques et des ressources. En tant que fournisseur de services axé sur le savoir, Worley utilise ses connaissances et ses capacités pour aider les clients à réduire leurs émissions et appuyer leur transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus, consultez le site Worley.com.

À propos de Carbon Engineering (CE)

Fondée en 2009, CE est une entreprise d'énergie propre établie au Canada spécialisée dans le déploiement mondial de la technologie de capture directe de l'air, qui extrait directement le CO 2 de l'atmosphère afin de le stocker sous terre de façon permanente ou de le transformer en carburants propres destinés au transport. L'usine pilote de CE à Squamish (Colombie-Britannique) élimine du CO 2 de l'atmosphère depuis 2015 et convertit du CO 2 en carburant depuis 2017. Pour en savoir plus : www.carbonengineering.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1441576/1POINTFIVE_Logo.jpg

Related Links

http://1PointFive.com



SOURCE 1PointFive