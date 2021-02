1PointFive seleciona Worley para FEED em unidade memorável de captura de ar direto

A empresa global de engenharia, aquisição e construção Worley recebeu a concessão da fase inicial de engenharia da primeira unidade de captura direta de ar da 1PointFive, a primeira implantação em escala comercial da tecnologia de captura direta de ar da Carbon Engineering.

HOUSTON, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A 1PointFive anunciou hoje a escolha da Worley para a fase de pré-detalhamento de engenharia e design (FEED) de sua primeira unidade de captura direta de ar (DAC) na bacia Permian dos EUA, a DAC 1. O projeto apoiará a missão da 1PointFive de estabilizar o clima por meio da comercialização e implantação da tecnologia DAC da Carbon Engineering, que captura CO 2 diretamente da atmosfera. A DAC 1 representa a primeira implantação em escala comercial da tecnologia. Esse acordo de FEED é o primeiro passo de uma aliança entre a 1PointFive e a Worley. O foco inicial dessa colaboração está no Permian Clean Campus e compreenderá a DAC 1 até a DAC 4.

Quando concluída, essa unidade será capaz de extrair um milhão de toneladas métricas de CO 2 atmosférico anualmente, servindo como um ponto de partida para a aceleração da implantação da DAC em escala comercial como infraestrutura essencial para ajudar empresas do mundo todo a atingir metas de redução de emissões de CO 2 . A fase FEED da DAC 1 se concentrará na primeira série, que captará 500.000 toneladas métricas de CO 2 anualmente e está programada para começar nos próximos 90 dias, com a conclusão estimada até o final de 2021. Após a conclusão da fase FEED, a aliança seguirá para a fase de engenharia, aquisição e construção (EPC).

"Fizemos uma parceria com a Worley para esse projeto histórico porque nossas empresas têm ideias semelhantes quanto a sua visão de sustentabilidade", disse o presidente da 1PointFive, Richard Jackson. "A Worley tem um histórico comprovado de inovação verdadeira, e isso será essencial para levar a DAC à escala comercial. Essa unidade inédita está assumindo um dos maiores desafios de nosso tempo. Nossos conhecimentos e competências combinados não só tornarão o projeto um sucesso, mas também farão um progresso real na criação de uma economia circular."

"A parceria com a 1PointFive nesse projeto está perfeitamente alinhada com nosso desejo de proporcionar um mundo mais sustentável", observou Chris Ashton, CEO da Worley. "E sua visão de uma economia circular que inclui a captura direta de ar tem o poder de impulsionar a sustentabilidade futura na interseção de economia, energia e meio ambiente. As mudanças climáticas são um grande desafio a ser enfrentado. Mas teremos algumas das mentes mais brilhantes do mundo nesse projeto histórico."

Na fase FEED da DAC 1, a Worley e a 1PointFive explorarão tecnologia, materiais e abordagens de produção de última geração coerentes com uma economia circular—de plásticos reciclados a impressão 3D e energia com emissão zero totalmente integrada. Essas inovações contribuirão para a sustentabilidade e eficiência do capital das unidades, ao mesmo tempo que gerarão otimização orientada por dados para a melhoria contínua das futuras unidades de DAC.

Sobre a 1PointFive

A missão da 1PointFive é estabilizar o clima limitando o aquecimento global a 1,5 graus Celsius ou menos nos próximos anos. Para isso, ela se dedica à implantação e comercialização em escala da tecnologia comprovada de captura direta de ar (DAC) da Carbon Engineering, permitindo a remoção de CO2 atmosférico por meio de uma rede de instalações de DAC. Saiba mais acessando 1PointFive.com.

Sobre a Worley

A Worley é uma empresa global com sede na Austrália, e nosso propósito é proporcionar um mundo mais sustentável. A Worley é um fornecedor líder global de projetos profissionais e serviços de ativos nos setores de energia, produtos químicos e recursos. Como provedor de serviços com base em conhecimentos, utilizamos nossos conhecimentos e competências para auxiliar nossos clientes a reduzir suas emissões e avançar em direção a um futuro de baixo carbono. Acesse Worley.com para mais informações.

Sobre a Carbon Engineering (CE):

Fundada em 2009, a CE é uma empresa de energia limpa com sede no Canadá dedicada à implantação global de tecnologia de captura direta de ar, que capta CO₂ diretamente da atmosfera para que possa ser armazenado permanentemente no subsolo ou sintetizado em forma de combustíveis de transporte limpos e acessíveis. De uma planta piloto em Squamish, British Columbia, a CE vem removendo CO₂ da atmosfera desde 2015 e transformando-o em combustíveis desde 2017. Saiba mais: www.carbonengineering.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1441576/1POINTFIVE_Logo.jpg

FONTE 1PointFive

Related Links

http://1PointFive.com



SOURCE 1PointFive