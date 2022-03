1WorldSync élargit ses capacités de commerce électronique avec l'acquisition de Swogo

La technologie primée d'offres groupées de produits aidera le vaste réseau de commerce électronique de détail de 1WorldSync à engendrer une augmentation rentable de ses ventes

CHICAGO, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- 1WorldSync®, le principal fournisseur de solutions omnicanales de contenu de produits, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Swogo, une technologie primée d'offres groupées destinées au commerce électronique qui aide des détaillants de plus de 30 pays à générer une croissance rentable du chiffre d'affaires. Des détaillants comme Staples, Decathlon, Office Depot, Sephora et d'autres utilisent la technologie de Swogo pour afficher les offres groupées les plus rentables sur leurs sites web.

« Swogo a beaucoup d'avantages, a déclaré Steve Sivitter, PDG de 1WorldSync, une société soutenue par la société d'investissement mondiale Battery Ventures. Tout d'abord, elle permet à ses clients de réaliser des ventes incitatives et des ventes croisées importantes, et nous avons hâte de présenter ses fonctionnalités à un éventail plus large de détaillants et de catégories. Ensuite, elle étend considérablement la présence de 1WorldSync en Europe, avec des bureaux au Royaume-Uni et au Portugal. Cette acquisition est une autre étape importante dans la stratégie de 1WorldSync qui vise à proposer à plus de 14 000 clients une technologie et une assistance technique de premier ordre grâce à une plateforme de bout en bout pour le commerce omnicanal. »

Générer une croissance du chiffre d'affaires et créer des paniers d'achats plus importants constituent une priorité pour tous les détaillants, mais la plupart ont du mal à regrouper efficacement les produits d'une manière compatible, pertinente et personnalisée. Trop souvent, les détaillants s'appuient sur des suggestions manuelles proposées par leurs anciens systèmes ou sur ce que leurs clients achètent souvent ensemble. Les deux approches mènent à des correspondances incompatibles et non pertinentes. Grâce à la fois à une compréhension de la gamme de produits du détaillant et au comportement des clients, la technologie de Swogo offre des résultats immédiats pour ses clients, tout en éliminant le travail manuel de leurs équipes.

« L'équipe de Swogo est ravie de s'associer à 1WorldSync, a déclaré Anthony Ng Monica, fondateur et PDG de Swogo. Notre technologie d'offres groupées peut procurer des avantages immédiats en matière de marge et de croissance des ventes à son vaste réseau croissant de clients détaillants. »

Pour en savoir plus sur les solutions omnicanales de contenu de produits de 1WorldSync ou sur Swogo, veuillez consulter les sites www.1worldsync.com et www.swogo.com .

À propos de 1WorldSync

1WorldSync® est le principal fournisseur de solutions omnicanales de contenu de produits, permettant à plus de 14 000 entreprises dans plus de 60 pays de partager du contenu authentique et fiable afin de développer un commerce en toute confiance et des décisions d'achat intelligentes des clients. Grâce à sa plateforme technologique et à ses services d'experts, 1WorldSync résout les problèmes de contenu de produits ayant un impact sur les revenus auxquels font face les grandes marques et les principaux détaillants des secteurs des produits de grande consommation et de vente au détail, du bricolage, de l'électronique grand public, des soins de santé et de la restauration. 1WorldSync est l'un des seuls fournisseurs de contenu de produits et catalogues de données GDSN à obtenir la certification ISO 27001. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.1worldsync.com .

À propos de Swogo

Swogo est un fournisseur primé de recommandations de produits groupés, permettant à plus de 100 clients dans plus de 30 pays d'augmenter leur marge et la taille de leur panier d'achats. Grâce à la technologie Swogo Product Graph, Swogo est en mesure de garantir des offres groupées compatibles et pertinentes à grande échelle, générant ainsi une valeur immédiate pour les principaux détaillants du monde, comme Staples, Decathlon, Office Depot et Sephora. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.swogo.com .

Contact presse

Matt Galassini

[email protected]

SOURCE 1WorldSync