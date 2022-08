2. ročník veľtrhu RCEP (Šan-tung) Import Expo sa úspešne skončil

LIN-I, Čína, 25. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Od 19. do 21. augusta sa v meste Lin-i konal 2. ročník veľtrhu dovozu RCEP (Šan-tung) Import Expo. Podujatie s mottom „Nová éra, nový dizajn, nová platforma, nové príležitosti", na ktorom sa prezentovali známe značky a špičkový tovar z krajín RCEP (Regionálne komplexné hospodárske partnerstvo), privítalo krajiny RCEP, obchodné komory a ďalšie združenia s cieľom poskytnúť provincii Šan-tung príležitosti na hospodársku a obchodnú výmenu a medziľudské kontakty.

The expo Business discussion

Podľa informácií úradu mestskej samosprávy v Lin-i bolo na tohtoročnom veľtrhu niekoľko významných pavilónov vrátane medzinárodného pavilónu RCEP, pavilónu značiek RCEP a pavilónu kvalitných výrobkov RCEP. Ďalej tu bolo päť pavilónov členských krajín RCEP, konkrétne Kambodža, Kórejská republika, Thajsko, Vietnam a Austrália; dva pavilóny krajín, ktoré nie sú členmi RCEP, a to Maďarsko a Spojené kráľovstvo; a šesť pavilónov reprezentujúcich regionálne mestá, vrátane Kunpcho, Inčchon, Gunsan a Čungčchongbuk-do (Kórejská republika), ako aj Jamagata a Osaka (Japonsko).

Podujatie prilákalo aj množstvo medzinárodných značiek a obchodných komôr a iných združení vrátane skupiny Greenland Global Commodity Trading Hub Group, Úradu pre malé a stredné podnikanie Kórejskej republiky, Obchodnej komory pre dovoz a vývoz z Tchien-ťinu, Obchodnej komory pre dovoz z Wej-chaj, spoločnosti CUCKOO so sídlom v Kórejskej republike, GIFFARINE so sídlom v Thajsku a OCOCO so sídlom na Filipínach.

Počas veľtrhu sa konalo množstvo sprievodných podujatí, ako napríklad fórum malých a stredných podnikov krajín RCEP, prezentácia krajiny – čestného hosťa, 2. stretnutie medzinárodnej spolupráce a výmeny krajín RCEP (Šan-tung), 2. stretnutie nákupcov predstavovaných výrobkov z krajín RCEP, vysielané v priamom prenose, podujatie na podporu investícií do miestneho výrobného parku a nákupný festival dovážaných výrobkov v meste Lin-i.

Tohtoročný veľtrh sa konal na výstavnej ploche 35 300 metrov štvorcových, z toho 25 300 metrov štvorcových v Medzinárodnom výstavnom centre v Lin-i, v ktorom bolo umiestnených 1 232 stánkov s medzinárodným štandardom a 10 000 metrov štvorcových v mestskom centre dovozu komodít v Lin-i. Podujatie prilákalo 43 000 návštevníkov, z toho 21 000 profesionálnych nákupcov. Na mieste sa uskutočnili transakcie v hodnote 230 miliónov čínskych jüanov a predpokladaná hodnota plánovaných transakcií by mala dosiahnuť 750 miliónov čínskych jüanov.

Odkazy na obrazové prílohy:

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427974

Titulok: Veľtrh

Odkaz: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=427981

Titulok: obchodné rozhovory

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1884456/1_The_expo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1884454/2_Business_discussion.jpg

SOURCE Information Office of the Linyi Municipal People's Government