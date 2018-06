20º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais ocorrerá nos dias 20 e 21 de junho de 2018

"É muito importante celebrar os 20 anos do evento. O Encontro ganha cada vez mais relevância ao reunir profissionais qualificados, formadores de opinião, debatendo assuntos interessantes e que agregam valor", destaca Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Durante o evento ocorrerá debate sobre: "O futuro do Mercado de Capitais no Brasil – O que é necessário para aumentar o número de companhias abertas?", que terá a moderação de Edmar Prado Lopes Neto e os debatedores: Marcelo Barbosa, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); Gilson Finkelsztain, presidente da B3; Ary Oswaldo Mattos Filho, sócio do Mattos Filho Advogados; e Paulo Cezar Aragão, diretor da ABRASCA.

Persio Arida, ex-presidente do Banco Central e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), realizará palestra de encerramento, no dia 21/06/2018, às 17:30.

Além do painel sobre o futuro do mercado de capitais, o evento abordará os seguintes temas: "Board Level e a criação de valor para os acionistas"; "O futuro de Relações com Investidores e a Governança Corporativa"; "Palestra – Estratégia de Crescimento e Valuation"; "Simplificação das obrigações de prestação de informações das companhias"; "Pesquisa IBRI-Deloitte"; "MiFID II – Mudanças no Buy Side: impactos e desafios para o RI"; "RI High Tech – Novas Ferramentas"; "Jornalismo Econômico e o Mercado de Capitais Brasileiro"; e "Diversidade de Gênero - HeForShe".

O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); BMA (Barbosa, Müssnich, Aragão Advogados); BNY Mellon; Bradesco; Bridge Comunicação com Investidores; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; Datev Sinfopac; Deloitte; Diligent; Donnelley Financial Solutions; Greenberg Traurig; Itaú Unibanco; MZ Group; Petrobras; RIWeb; Sabesp; S&P Global; TheMediaGroup; Thomson Reuters; e Valor Econômico.

Mais informações: http://www.encontroderi.com.br/20/index.htm

Programação:

http://www.encontroderi.com.br/20/includes/download/Programa_Preliminar.pdf

Serviço: 20º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais

Datas: 20 e 21 de junho de 2018

Horário: 20/06/2018 (13:30-18:00) e 21/06/2018 (08:30 às 18:30)

Local: WTC Events Center

Avenida das Nações Unidas, 12.551 - Piso C - Centro de Convenções - Brooklin Novo - São Paulo (SP).

Imprensa - Credenciamento:

Rodney Vergili: rodney@digitalassessoria.com.br

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Natália Martins / Rafael V. Pereira

Fones (11) 5081-6064 / (11) 5572-4563

+ 55 (11) 9 9123-5962

Skype: rodneyvergili

rodney@digitalassessoria.com.br

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

SOURCE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

