2000 международных покупателей из 35 стран и регионов посещают 3-ю CICPE в Hainan FTP

ХАЙКОУ (Китай), 11 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Доклад компании Hainan International Media Center (HIMC):

3-я Китайская международная выставка потребительских товаров (CICPE или Hainan Expo) открылась 10 апреля в городе Хайкоу, столице самой южной провинции Китая – Хайнань.

Aerial view of the Hainan International Convention and Exhibition Center, the venue for the 3rd China International Consumer Products Expo in Haikou, south China's Hainan Province. The pavilion of Italy, the guest country of honor of this year’s CICPE, showcases 147 Italian brands.

3-я выставка CICPE, заканчивающаяся 15 апреля, представляет 3 300 эксклюзивных потребительских брендов из 65 стран и регионов со всего мира.

В этом году почетным гостем на выставке стала Италия – приглашены 147 брендов. Итальянский павильон, занимающий площадь 1800 м² (примерно в два раза больше по сравнению с прошлым годом), демонстрирует продукцию Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Panerai и других ведущих итальянских брендов.

Одно из ключевых мероприятий выставки этого года – грандиозный запуск новой продукции – пройдет в течение двух дней – 12-го и 13-го апреля. Будут представлены 118 продуктов и серий от 28 всемирно известных китайских и зарубежных брендов, включая L'Oréal, Kärcher, Carpigiani, DIAGEO, Platinum Guild International, Huawei и Dell. Товары охватывают сферу моды, парфюмерию, ювелирные изделия, алкогольные напитки, высококачественные продукты питания, электронику и биотехнологии. Кроме того, в их число входят товары из таких категорий, как образ жизни, художественные игрушки, традиционные ремесленные изделия и бронзовые скульптуры из Старого летнего дворца (или Yuanmingyuan по-китайски) – впервые в рамках CICPE.

По словам Организационного комитета, на выставке ищут лучшие предложения 2000 зарубежных покупателей из 35 стран и регионов, включая Францию, Германию, Японию, Вьетнам, Сингапур, Индонезию и Таиланд.

Китайская международная выставка потребительских товаров, которая пройдет в этом году 3-й раз, является первой международной выставкой национального уровня в Китае, посвященной потребительской продукции премиум-класса и крупнейшей в Азии такой выставкой.

Эта выставка Hainan Expo, проводившаяся в Хайнане два года подряд, не только предоставляет торговую платформу для потребительской продукции премиум-класса по всему миру, но и является одним из важнейших компонентов создания порта свободной торговли Hainan PFT с китайскими особенностями.

За последние два года ряд предприятий из участвующих стран открыли магазины, фабрики и даже штаб-квартиру в Хайнане, чтобы извлечь выгоду из политических преимуществ порта свободной торговли. Статистические данные показывают, что бренды и ведущие компании из 52 стран, включая LVMH (Франция) и Richemont (Швейцария), уже присутствуют в Хайнане.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2050665/Aerial_view_Hainan_International_Convention_Exhibition_Center_venue_3rd_China.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2050666/The_pavilion_Italy_guest_country_honor_year_s_CICPE_showcases_147.jpg

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)