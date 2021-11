2000-Watt Smart Cities Association, ACTUAL e Peace Innovation Institute firmam parceria para trabalhar com cidades do mundo todo e acelerar sua transição para a descarbonização

GLASGOW, Escócia, 14 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A 2000-Watt Smart Cities Association (Associação das Cidades Inteligentes de 2.000 Watts), a ACTUAL e o Peace Innovation Institute em Haia estão firmando uma parceria para trabalhar com cidades do mundo todo e ajudá-las a acelerar sua transição para a descarbonização. Eles divulgarão um primeiro estudo de caso no início do primeiro trimestre de 2022, para servir como modelo para cidades em todo o mundo.

A 2000-Watt Smart Cities Association, com o respaldo da 2000-Watt Society da ETH Zurique e sua certificação de 40 locais na Suíça, apresenta uma estrutura para cidades inteligentes de 2.000 Watts no mundo todo. A GreenCity Zurique, concebida pelo presidente da associação Andreas Binkert, é um excelente exemplo de primeiro bairro, ainda no projeto, descarbonizado do mundo.

A plataforma ACTUAL capacita líderes de todos os setores a trabalhar para cumprir suas metas ESG (ambientais, sociais e de governança) e a definir um caminho para mudanças reais por meio de um kit de ferramentas digitais inédito.

O Peace Innovation Institute em Haia , por meio de uma colaboração entre o Peace Innovation Lab em Stanford e a cidade de Haia, está na interseção do comportamento, design, tecnologia, inovação e negócios. O instituto é especializado na criação de uma cultura de inovação e no ensino da colaboração entre fronteiras.

"A missão do Peace Innovation Institute é criar, por meio de sua rede mundial, fortes parcerias, e estamos muito satisfeitos em reunir a 2000-Watt Smart Cities Association e a ACTUAL", disse Mark Nelson, diretor de inovação do Peace Innovation Institute.

"A 2000-Watt Smart Cities Association busca mostrar a estrutura descarbonizada de GreenCity Zurique como um modelo para inspirar outras cidades do mundo. Estamos entusiasmados em começar a trabalhar com a ACTUAL e com o Peace Innovation Institute para cumprirmos essa missão e demonstrarmos que há um caminho viável disponível para as cidades que desejam acelerar sua transição para a descarbonização", disse Andreas Binkert, presidente da 2000-Watt Smart Cities Association.

"O software da ACTUAL possibilitou que projetos globais em escala nacional fossem implementados de forma ágil, permitindo que as empresas planejassem rapidamente cenários e visualizassem os caminhos a seguir pela primeira vez com impacto positivo em escala. Milhões de pessoas estão se mudando para as cidades todos os meses, e o trabalho da ACTUAL é fundamental para mostrar o impacto na vida real para fazer melhores investimentos agora. Estamos entusiasmados em começar essa parceria com a 2000-Watt Smart Cities Association e com o Peace Innovation Institute para ajudarmos as cidades a cumprir os ambiciosos compromissos de carbono zero anunciados durante a COP26", disse Karthik Balakrishnan, PhD, cofundador e presidente da ACTUAL.

CONTATO

Frederic Guarino

[email protected]

FONTE ACTUAL Systems Inc.

Related Links

https://www.actualhq.com/



SOURCE ACTUAL Systems Inc.