2020 acquiert FeneTech - renforce et élargit les solutions de conception et de fabrication de bout en bout de la société pour inclure la fabrication de verre, les fenêtres et les portes.

WESTFORD, Mass., 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- 2020 un important fournisseur d'applications et de solutions d'entreprises dédiées à la décoration d'intérieur, à l'aménagement de l'espace et à la fabrication de meubles, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de FeneTech, Inc., l'un des principaux fournisseurs de logiciels pour les fabrications des portes et fenêtres et les entreprises de fabrication de verre. L'acquisition étend les solutions de bout en bout de 2020 au marché adjacent de la fenestration et prévoit d'offrir des solutions étendues aux clients nouveaux et existants pour la conception, la construction et le placement de fenêtres et de portes.

Depuis plus de deux décennies, FeneTech développe des solutions logicielles pour soutenir les processus commerciaux uniques de chaque client de l'industrie des fenêtres, du verre et des portes. En permettant aux entreprises de planifier, d'optimiser, d'exécuter et de suivre leurs processus en détail et en temps réel, depuis l'estimation et la saisie des commandes jusqu'à l'expédition et la livraison, les solutions de FeneTech permettent aux fabricants de se développer tout en se concentrant sur l'expérience client.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de FeneTech au sein de 2020 », a déclaré Mark Stoever, PDG de 2020. « Notre vision est de fournir des solutions de bout en bout aux clients pour rationaliser leur activité, de l'inspiration à l'installation, et les solutions de FeneTech complètent parfaitement notre vision et notre portefeuille de produits existants. Ron Crowl, Horst Mertes et leurs équipes très performantes incarnent tous deux la culture de l'excellence technique et de la satisfaction du client qui a été la clé du succès de nos deux entreprises. »

Ron Crownl, PDG de FeneTech, et Horst Mertes, PDG de FeneTech Europe, ont déclaré : « Il est clair pour nous que 2020 partage notre mission de fournir les meilleurs produits, services et support pour leurs marchés et nous sommes ravis d'unir nos forces pour le prochain chapitre de l'évolution de notre activité. L'expertise combinée nous permettra de mieux servir nos clients et d'élargir notre portée. »

2020 Contact

Karen Curtis

[email protected]

+1 774-215-6916

À propos de 2020

2020 fournit des logiciels, des services et du contenu pour aider les concepteurs professionnels, les détaillants et les fabricants des secteurs de la décoration d'intérieur et du meuble à donner vie à leurs idées, à inspirer l'innovation et à rationaliser les processus. Fondée en 1987 et basée à Westford, MA, Etats-Unis, 2020 emploie plus de 900 personnes, a des opérations directes dans 8 pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.2020spaces.com.

À propos de FeneTech

FeneTech, Inc. conçoit des solutions ERP (Enterprise Resource Planning) pour l'industrie de la fenestration fournissant des solutions logicielles aux fabricants de verre et aux fabricants de fenêtres et de portes du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.fenetech.com.

SOURCE 2020