2021 Hengshui Lake Marathon und Chinesische Marathon-Meisterschaften in Hengshui gestartet

Die Veranstaltung feiert ihr 10-jähriges Jubiläum

HENGSHUI, China, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der Hengshui Lake Marathon und die chinesischen Marathon-Meisterschaften in Hengshui, genannt „Bank of Hengshui Cup" 2021, starteten am 17. Oktober um 07:30 Uhr auf dem Hengshui Lake Marathon Square. Rund 20.000 Läufer aus ganz China nahmen daran teil. Die Anmut der Athleten beim Start vor der atemberaubenden Kulisse der Stadt schuf eine liebenswerte Momentaufnahme voller Freude und Spannung, die den 10. Jahrestag des Hengshui Lake Marathon prägte.