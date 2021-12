2021 IFF: wereldwijde economie groeit in 2021 met 5,9% als gevolg van fiscale prikkels en monetaire accommodatie ten tijde van de pandemie

GUANGZHOU, China, 6 december 2021 /PRNewswire/ -- International Finance Forum (IFF) heeft vandaag zijn eerste 'IFF Global Finance and Development Report' gelanceerd om wereldwijde economische vooruitzichten, risico's en beleidsprioriteiten te analyseren, beschrijven en voorspellen. Het rapport toont aan dat de wereldwijde economie een heropleving heeft meegemaakt dankzij het uitbreiden van de vaccinatiedekking, het voortzetten van fiscale prikkels en het bieden van financiële ondersteuning.

Het IFF schat met name in de wereldwijde economie dit jaar naar verwachting met 5,9% zal groeien en herstelt tot het niveau van vóór de pandemie van 2019. De wereldwijde economie heeft in de eerste helft van dit jaar een sterke heropleving doorgemaakt, maar het groeitempo is in de tweede helft afgezwakt naarmate er op veel plaatsen op de wereld uitbraken van de besmettelijke delta-variant waren. Het herstel ligt nog steeds op schema, hoewel het tempo van land tot land blijft verschillen.

Door het sterke herstel zijn de prijzen in veel landen echter gestegen. Wereldwijd zal de inflatie van consumptieprijzen dit jaar naar verwachting 4,5% bedragen, om in 2022 naar 3,8% te dalen, omdat de verschillen in vraag en aanbod volgens schattingen van het IFF dan kleiner zullen zijn.

"Ondanks het momentum van het wereldwijde economische herstel zijn er het komende jaar nog steeds aanzienlijke gevaren", aldus Zhuang Juzhong, hoofdeconoom van IFF en voormalig assistent hoofdeconoom van de Asian Development Bank. "Trager dan verwachte vaccinatieprogramma's, met name in de derde wereld, en meer virusmutaties kunnen leiden tot nieuwe uitbraken over de hele wereld, waardoor overheden opnieuw strenge beheersingsmaatregelen opleggen, wat ten koste gaat van de groei."

In 2022 zal de wereldwijde economie naar verwachting met 4,7% groeien, ondersteund door een voortgaand fiscaal en monetair beleid met een uitbreiding van de vaccinatiedekking, aldus het IFF-rapport. Een hogere en aanhoudende inflatie zou echter abrupte aanpassingen in de richting van het monetair beleid in ontwikkelde landen kunnen teweegbrengen, aldus het IFF, om hieraan toe te voegen dat geopolitieke spanningen ook ten koste kunnen gaan van het herstel.

Het IFF heeft er in het verslag ook op gewezen dat de pandemie over de hele wereld blijvende littekens op de sociale en menselijke ontwikkeling achterlaat, omdat zij de wereldwijde strijd tegen de extreme armoede en de groeiende inkomensongelijkheid heeft verstoord.

Om de doorlopende problemen aan te pakken en stabiele vooruitzichten te bieden, heeft het IFF er bij de internationale gemeenschap op aangedrongen om samen te werken om het toedienen van vaccins te versnellen, de stabiliteit van het monetair beleid te waarborgen, de concurrentiespanningen uit te bannen, de ontwikkeling van groene financiën te stimuleren en de ondersteuning van landen met lage inkomens te versnellen.

Ga voor het volledige rapport naar: http://iff.org.cn/uploads/2021GAM/GFAD-report20211202.pdf

