2021年維爾切克創新獎下屬電影獎現在開始接受評選申請

紐約2020年3月5日 /美通社/ -- 維爾切克基金會(The Vilcek Foundation)已經為2021年維爾切克創新獎下屬電影獎(2021 Vilcek Prizes for Creative Promise in Filmmaking),發佈了關於評選申請的公開征集令。維爾切克創新獎(Vilcek Prizes for Creative Promise)每年都會評選一次,主要是表彰在外國出生但是如今在美國定居和工作的藝術家,而且這些藝術家要能在他們的職業生涯早期展現出一定的成就。三項電影大獎將於2021年春季被頒發給獲選的候選人。每個維爾切克創新獎下屬電影獎的獲獎者,都將獲得紀念獎,以及不受限制的5萬美元現金獎勵,這些獎勵將會在他們職業生涯的關鍵節點,為他們提供支持。

維爾切克基金會主席Rick Kinsel表示:「作為藝術方面的領導者,我們有責任通過創造空間,提供渠道,放大那些需要被聽到的聲音,來促進多樣性。維爾切克創新獎下屬電影獎為作品能夠展現觀點多樣性的藝術家提供支持。他們展現電影藝術的創新和強大方式,能夠給美國和全球傳媒與觀眾,留下別具一格的長久印象。」