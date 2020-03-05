2021年維爾切克創新獎下屬電影獎現在開始接受評選申請

現在邀請在美國定居和工作的移民電影人，申請參加維爾切克創新獎下屬電影獎的評選。在任何電影領域職位——包括導演、製片人、電影攝影師、編劇、編輯和動畫師在內——上工作的外國出生者，如今都能提出申請。在多種多樣的類型和形式——涵蓋故事片、紀錄片、短片、長片、數碼或實驗電影——中工作的電影人，現在能夠為創新獎評選提交他們的作品。

想要有資格參加維爾切克創新獎下屬電影獎的評選，候選人必須要在美國以外的地方出生，如今在美國定居和工作，截至2020年12月31日，年齡不能大於38歲（出生日期不得早於1982年1月1日）。

合格的候選人必須提交一份申請表、一份簡歷/履歷、已完成作品的組合/列表、三個簡短的個人陳述，以及關於移民身份的證據。現在歡迎參加童年抵美者暫緩遣返計劃(DACA)的人士申請參加評選。

接受評選申請的時間為美國東部夏季時間2020年3月2日至6月10日下午5點。申請和完整的合格要求可以從以下鏈接獲取： https://vilcek.co/2021-film-app 。

由維爾切克基金會指定的一系列知名專家，將會評估每位申請者的成就，包括所提交的作品的品質和創造力、各個申請者所陳述的個人和專業目標的明確性、給電影類型和整個社會帶來更大的影響的潛力。

三個獲選的候選人將在2020年夏末獲得通知，獲獎者將在2020年秋季對公眾公佈。所有維爾切克創新獎下屬電影獎的獲得者，都將在2021年春季維爾切克基金會頒獎晚宴上獲得表彰。三個維爾切克創新獎下屬生物醫學科學獎，屆時也將頒發。自推出維爾切克基金會評獎計劃以來，來自於世界各地的移民已經獲得了超過500萬美元的獎勵。查詢維爾切克基金會評獎計劃詳情，請瀏覽 www.vilcek.org 。

維爾切克基金會簡介

維爾切克基金會主要是贊揚美國移民的貢獻，並培養對藝術和科學的鑒賞能力。該基金會於2000年由從前捷克斯洛伐克移民到美國的揚·維爾切克(Jan Vilcek)和馬維嘉·維爾切克(Marica Vilcek)夫婦創立。該基金會的使命是對美國移民的貢獻進行表彰，在更廣泛的層面，則是培養對藝術和科學的鑒賞能力，而確立這一使命的靈感來自於維爾切克夫婦各自所從事的生物醫學科學和藝術史工作。自2000年以來，維爾切克基金會已經為在美國以外出生的個人，提供了超過510萬美元的獎勵，並為眾多組織提供了超過500萬美元的撥款。

維爾切克基金會是一個私人營運基金會，並且是根據美國國內稅收法的501(c)(3)條款運行的聯邦免稅非牟利組織。查詢詳情，請瀏覽 vilcek.org 。

聯繫人：

Elizabeth Boylan

維爾切克基金會

電話：212-472-2500，電郵： [email protected]

圖片— https://mma.prnewswire.com/media/1099396/Vilcek_Prizes_for_Creative_Promise_in_Filmmaking.jpg

PDF— https://mma.prnewswire.com/media/1099413/Vilcek_Prizes_Film.pdf?p=original

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