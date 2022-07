2022 GAC Tech Day bringt neue Technologiewelle

GUANGZHOU, China, 2. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 28. Juni 2022 fand der GAC Tech Day im GAC R&D Center statt. Unter dem Motto „The Realization of Technology" präsentierte die GAC GROUP mehrere technische Errungenschaften für die Massenproduktion in den Bereichen intelligente Konnektivität, Batterie- und Antriebstechnik. Die Veranstaltung fiel auch auf die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der GAC GROUP.