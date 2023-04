2023 Qingdao Film- und Fernsehwoche in Qingdao West Coast New Area erfolgreich abgeschlossen

QINGDAO, China, 10. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. April fanden in der Qingdao West Coast New Area die Abschlusszeremonie der Qingdao Film- und TV-Woche 2023 und die Ausstellung der Film- und TV-Ehrenwerke "Golden Seagull" statt. Am Veranstaltungsort wurden die Ergebnisse der Qingdao Film- und TV-Woche 2023 bekannt gegeben und die Ehrenwerke der "Golden Seagull" für Film und Fernsehen empfohlen und ausgestellt. Alle Auszeichnungen wurden gleichzeitig veröffentlicht.

image1

Als großes Ereignis in der Film- und TV-Branche von Qingdao ist diese Sitzung der Qingdao Film and TV mit vielen Höhepunkten sehr fruchtbar. Mit dem Schwerpunkt auf den vier Dimensionen Technologie, Popularisierung, Internationalisierung und Markenbildung und dem Thema "Neue Technologien, neue Visionen und neues Filmkapital" wurden 19 Aktivitäten in fünf Haupteinheiten erfolgreich durchgeführt: "Filming the Future with Science", "Film Capital of the World", "Golden Key Startup Ventures Plan", "Sea Level Young Filmmaker Program" und "Golden Seagull".

Mehr als 800 Gäste aus der Branche und über 500 Größen aus der Film- und Fernsehindustrie nahmen an der Veranstaltung teil; 11 wichtige Film- und Fernsehprojekte wurden unterzeichnet und beschlossen; die politischen Subventionen in Höhe von 23,131 Millionen Yuan wurden ausgezahlt; das Projekt "Qilu Hi Shooting" für den Dreh und die Produktion von TV-Dramen wurde offiziell ins Leben gerufen; Qingdao Haifa Culture (Group) Co., Ltd., China Mobile Migu Company Gugu Studio und die Qingdao Film Academy erreichten eine dreiseitige Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und den Unternehmen in Bezug auf Industrie, Wissenschaft und Forschung. Die 5G-Hightech-Video-Innovations- und Unternehmergemeinschaft der Provinz Shandong unterzeichnete einen Vertrag, in dem sich 18 Unternehmen niederließen. All dies vertiefte die industrielle Zusammenarbeit und die politische Unterstützung.

