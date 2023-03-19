2023傑出黑人醫療人士獎名單出爐

芝加哥2023年3月20日 /美通社/ -- 為黑人消費者提供線上健康和保健服務為宗旨的BlackDoctor.org (BDO)，為第8屆傑出黑人醫療人士獎頒獎典禮 (Annual Top Blacks in Healthcare Awards Gala) 暨思想領袖峰會 (Thought Leadership Event) 的舉行，宣布了備受期待的榮譽獲獎者名單。這是BOD因疫情短暫沉寂後，恢復舉辦的最具代表性活動。

為彰顯黑人的卓越表現，將於2023年4月20日星期四，在華盛頓Ritz-Carlton Hotel (1150 22nd St. NW) 舉辦慶祝活動。這個具有歷史意義的日子將從上午10:00到下午3:00 (東部時間) 的 思想領袖峰會 開始，至晚上7:00到9:00 (東部時間) 的 傑出黑人醫療人士獎頒獎典禮 後結束。

頒獎典禮將由廣播和電視傳奇人物 Donnie Simpson主持，彰顯14位在醫療領域做出貢獻的傑出人士。該獎項是為了表揚他們在醫療進步和疾病預防上所展現的領導能力。他們的真知灼見和優異表現，以及對健康平等所做出的承諾，對於推動我們的社區發展至為重要。

這些人士在其職業生涯中已獲得極高成就，BlackDoctor.org很榮幸能為他們的成功舉辦慶祝活動。「在黑人社區中樹立榜樣是一件至關重要的事，BDO很高興能夠為他們在其奮鬥旅程中，成為眾所矚目的焦點。」BlackDoctor.org的執行長Reggie Ware說道。

2023傑出黑人醫療人士獎的獲獎者包括：

Reshema Kemps-Polanco ，執行副總裁，美國負責人 – Novartis Oncology

，執行副總裁，美國負責人 – Novartis Oncology Reed Tuckson MD，FACP ，共同創始人 – Black Coalition Against COVID

，共同創始人 – Black Coalition Against COVID Rodney Cotton ，高級副總裁 – Roche Diagnostics Corporation

，高級副總裁 – Roche Diagnostics Corporation Erica Taylor PhD ，副總裁兼首席營銷官 – Genentech

，副總裁兼首席營銷官 – Genentech Sam Conaway ，U.S. Sales Cardiology Group主席 – Boston Scientific

，U.S. Sales Cardiology Group主席 – Boston Scientific Andrew Otoo PharmD ，Global Vaccines主席 – Merck & Company

，Global Vaccines主席 – Merck & Company Will Station ，資深副總裁、財務長 – McKesson Medical Surgical

，資深副總裁、財務長 – McKesson Medical Surgical Veronica Jones ，首席採購官 – Gilead Sciences

，首席採購官 – Gilead Sciences Torod Neptune ，資深副總裁、首席通訊官 – Medtronic

，資深副總裁、首席通訊官 – Medtronic Sheri Humphrey , US Oncology行銷負責人 – Merck & Company

, US Oncology行銷負責人 – Merck & Company Monique Adams ，執行董事、全球主管、D&I臨床試驗 – Sanofi

，執行董事、全球主管、D&I臨床試驗 – Sanofi Ponda Motsepe-Ditshego MD ，副總裁和治療領域負責人，全球醫學，一般醫學 – Amgen

，副總裁和治療領域負責人，全球醫學，一般醫學 – Amgen Dr. Christina Harris ，首席健康平等官 – Cedars-Sinai

，首席健康平等官 – Cedars-Sinai Anthony P. Mack ，董事長兼執行長 – Virpax Pharmaceuticals

獲獎者也將在BlackDoctor.org網站、BDO 社交媒體平台和其他相關媒體上加以報導。目前，BlackDoctor.org的每月受眾數超過2,000萬人次。

執行編輯Jade Curtis對此做出完美結論並表示：「慶祝我們的獲獎者並分享他們難以置信的成就，將會激勵我們的受眾繼續向自己的偉大目標邁進。」

思想領袖峰會由多個醫療領袖組成，探討有關實現健康公平的相關主題。該討論將會向BOD的2,000萬受眾於FB上進行直播。

欲查詢贊助和門票資訊，請直接聯繫 BDO：[email protected]或312-222-1205。

關於BlackDoctor.org

BlackDoctor.org (BDO) 為黑人消費者提供線上健康和保健服務為宗旨。BDO在Facebook上的每月總受眾數達2,000萬，網站每月訪客數達650萬，憑藉文化、內容和技術能力來改善人們的生活。BDO擁有免費的醫師搜索工具，包括最大的在線黑人醫師和牙醫數據庫。BlackDoctor.org：是文化和健康的交匯所在！

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