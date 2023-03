Anuncian los premios Top Blacks in Healthcare Awards 2023

CHICAGO, 18 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- BlackDoctor.org (BDO), el destino virtual líder en salud y bienestar para los consumidores afroamericanos, anuncia la muy esperada lista de distinguidos homenajeados de la 8.° Gala anual de premiación Top Blacks in Healthcare Awards y Cumbre de liderazgo intelectual. Este es el retorno del emblemático evento de BDO después de una breve interrupción durante la pandemia.

La premiación a la excelencia afroamericana se llevará a cabo el jueves 20 de abril de 2023 en el Ritz-Carlton Hotel de Washington, DC (1150 22nd St. NW). El histórico día comenzará con la Cumbre de liderazgo intelectual de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. ET y culminará con la Gala de premiación Top Blacks in Healthcare Awards de 7:00 a 9:00 p. m ET.

La gala de premiación, que tendrá como anfitrión a la leyenda de la radio y la televisión Donnie Simpson, rendirá homenaje a 14 personas que han realizado contribuciones sobresalientes a la atención médica. El premio reconoce su liderazgo allí donde se entrelazan el avance de la atención médica y la prevención de enfermedades. Su visión, desempeño superior y compromiso con la equidad en la salud son fundamentales para el avance de nuestra comunidad.

"Estas personas han alcanzado un nivel muy alto en sus carreras, y BlackDoctor.org se honra en celebrar su éxito. Los modelos a seguir son importantes en la comunidad afroamericana y BDO se complace en poder destacar su trayectoria", expresó Reggie Ware, director ejecutivo de BlackDoctor.org.

Entre los ganadores de los premios Top Blacks in Healthcare de 2023 se incluyen:

Reshema Kemps-Polanco , vicepresidenta ejecutiva y directora de Novartis Oncology en EE. UU.

, vicepresidenta ejecutiva y directora de Novartis Oncology en EE. UU. Dr. Reed Tuckson , FACP , cofundador de Black Coalition Against COVID

, cofundador de Black Coalition Against COVID Rodney Cotton , vicepresidente sénior de Roche Diagnostics Corporation

, vicepresidente sénior de Roche Diagnostics Corporation Erica Taylor , PhD , vicepresidenta y directora de Marketing de Genentech

, vicepresidenta y directora de Marketing de Genentech Sam Conaway , presidente de U.S. Sales Cardiology Group de Boston Scientific

, presidente de U.S. Sales Cardiology Group de Boston Scientific Andrew Otoo PharmD , presidente de Global Vaccines de Merck & Company

, presidente de Global Vaccines de Merck & Company Will Station , vicepresidente sénior y director financiero de McKesson Medical Surgical

, vicepresidente sénior y director financiero de McKesson Medical Surgical Veronica Jones , directora de Adquisiciones de Gilead Sciences

, directora de Adquisiciones de Gilead Sciences Torod Neptune , vicepresidente sénior y director de Comunicaciones de Medtronic

, vicepresidente sénior y director de Comunicaciones de Medtronic Sheri Humphrey , líder en Marketing de Oncología en EE. UU. de Merck & Company

, líder en Marketing de Oncología en EE. UU. de Merck & Company Monique Adams , directora ejecutiva y directora global de Diversidad e Inclusión en Ensayos Clínicos de Sanofi

, directora ejecutiva y directora global de Diversidad e Inclusión en Ensayos Clínicos de Sanofi Dra. Ponda Motsepe-Ditshego , vicepresidenta y directora médica global del Área Terapéutica de Medicina General de Amgen

, vicepresidenta y directora médica global del Área Terapéutica de Medicina General de Amgen Dra. Christina Harris , directora de Equidad en la Salud de Cedars-Sinai

, directora de Equidad en la Salud de Cedars-Sinai Anthony P. Mack , presidente y director ejecutivo de Virpax Pharmaceuticals

Los ganadores del premio también aparecerán en el sitio web de BlackDoctor.org, las plataformas de redes sociales de BDO y otros medios relacionados. En la actualidad, BlackDoctor.org tiene una audiencia mensual total de más de 20 millones.

Jade Curtis, su directora ejecutiva, lo resume perfectamente: "Celebrar a nuestros homenajeados y compartir sus increíbles logros inspirará a nuestra audiencia a seguir impulsando su propia grandeza personal".

La Cumbre de Liderazgo Intelectual está compuesta por varios paneles de líderes en salud que tratan temas para hacer realidad la equidad en salud. Los paneles se transmitirán en vivo a la audiencia de BDO en FB de 20 millones de personas.

Acerca de BlackDoctor.org

BlackDoctor.org (BDO) es el destino virtual líder en salud y bienestar para los consumidores afroamericanos. Con una audiencia total mensual de 20 millones en Facebook y 6.5 millones de visitas mensuales a su sitio web, BDO aprovecha la cultura, el contenido y la tecnología para transformar positivamente la vida de las personas. BDO también cuenta con la base de datos en línea más grande de médicos y dentistas afroamericanos como parte de su herramienta gratuita de búsqueda de doctores. BlackDoctor.org: ¡Donde el bienestar y la cultura se conectan!

