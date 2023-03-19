2023年医疗保健领域杰出黑人奖宣布获奖者

芝加哥2023年3月20日 /美通社/ -- 面向黑人消费者的领先在线健康与福祉目的地BlackDoctor.org（BDO）宣布了第8届年度医疗保健领域杰出黑人大奖典礼暨思想领导力活动的杰出获奖者名单。这是BDO在疫情期间短暂中断后再次举办的标志性活动。

此次杰出黑人庆祝活动将于2023年4月20日（星期四）在美国华盛顿特区丽思卡尔顿酒店（1150 22nd St. NW）举行。这一思想领导力峰会的历史性的一天将从美国东部时间上午10:00开始，至下午3:00， 并将在晚上7:00至9:00的医疗保健领域杰出黑人颁奖典礼上达到高潮。

颁奖典礼由电台和电视传奇人物Donnie Simpson主持，将表彰为医疗保健做出杰出贡献的14位个人。该奖项旨在表彰他们在医疗保健进步和疾病预防方面的领导作用。他们的愿景、卓越表现和对健康公平的承诺对于推动我们的社区向前发展至关重要。

"这些个人在职业生涯中达到了很高水平，BlackDoctor.org很荣幸能够庆祝他们的成功。 榜样在黑人社区很重要，BDO很高兴能够彰显他们旅程中的亮点。"BlackDoctor.org首席执行官Reggie Ware表示。

2023年医疗保健领域杰出黑人获奖者包括：

Reshema Kemps-Polanco ，执行副总裁兼美国负责人 - Novartis Oncology

，执行副总裁兼美国负责人 - Novartis Oncology Reed Tuckson 医学博士，内科医 师学院院士 ，联合创始人 - Black Coalition Against COVID

，联合创始人 - Black Coalition Against COVID Rodney Cotton ，高级副总裁 - Roche Diagnostics Corporation

，高级副总裁 - Roche Diagnostics Corporation Erica Taylor 博士 ，副总裁 兼首席营销官 - Genentech

，副总裁 兼首席营销官 - Genentech Sam Conaway ，心脏专科销售事业部美国总裁 - Boston Scientific

，心脏专科销售事业部美国总裁 - Boston Scientific Andrew Otoo 药学博士 ，全球疫苗总裁 - Merck & Company

，全球疫苗总裁 - Merck & Company Will Station ，高级副总裁兼首席财务官 - McKesson Medical Surgical

，高级副总裁兼首席财务官 - McKesson Medical Surgical Veronica Jones ，首席采购官 - Gilead Sciences

，首席采购官 - Gilead Sciences Torod Neptune ，高级副总裁兼首席传播官 - Medtronic

，高级副总裁兼首席传播官 - Medtronic Sheri Humphrey ，美国肿瘤专科营销主管 - Merck & Company

，美国肿瘤专科营销主管 - Merck & Company Monique Adams ，临床试验执行董事兼全球主管 - Sanofi

，临床试验执行董事兼全球主管 - Sanofi Ponda Motsepe-Ditshego 医学博士 ，副总裁 兼治疗领域全球医学、一般内科负责人 - Amgen

，副总裁 兼治疗领域全球医学、一般内科负责人 - Amgen Cate Borness Harris ，首席健康公平官 – Cedars-Sinai

，首席健康公平官 – Cedars-Sinai Anthony P. Mack ，董事长兼首席执行官 - Virpax Pharmaceuticals

获奖者还将在BlackDoctor.org网站、BDO的社交媒体平台和其他相关媒体上亮相。目前，BlackDoctor.org每月的受众总数超过2000万。

执行编辑Jade Curtis完美地总结说："致敬我们的获奖者并分享他们令人难以置信的成就，将激励我们的受众不断推动他们追求自己的伟大。"

此届思想领导力峰会由几个医疗保健领导者小组组成，讨论了使健康公平成为现实的主题。这些领导小组将直播给BDO的2000万FB受众。

###

有关赞助和入场券的信息，请直接通过[email protected]或312-222-1205联系BDO。

关于BlackDoctor.org

BlackDoctor.org（BDO）是面向黑人消费者的领先在线健康与幸福目的地。 BDO每月在Facebook上的总受众达到2000万，每月有650万访客访问其网站，利用文化、内容和技术来更好地改变人们的生活。 作为免费医生搜索工具的一部分，BDO还拥有最大的黑人医生和牙医在线数据库。BlackDoctor.org：连接健康与文化！

媒体联系人：

Ellis Dean

[email protected]

Black Doctor.org

SOURCE Black Doctor.org