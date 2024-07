2024 Asia's Leading Food Trade Show FHC wird zahlreiche Marken zu Geschäftseinblicken inspirieren.

SHANGHAI, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich gab China bekannt, dass Australien und Neuseeland in den Kreis der einseitig visafreien Länder aufgenommen werden. Dies ist eine weitere wirksame Maßnahme, mit der China die Öffnung nach Übersee auf hohem Niveau fördert, nachdem es im Dezember letzten Jahres und im März dieses Jahres zweimal die visafreie Einreise für 12 Länder eingeführt hat. Gegenwärtig haben 31 Häfen in 23 Städten und 18 Provinzen in China eine 72/144-stündige visafreie Transitpolitik für Personal aus 54 Ländern eingeführt. Als größte Lebensmittelmesse in Asien hat die FHC aktiv auf die neue Politik der visafreien Einreise reagiert und eine Reihe von unterstützenden und offenen Maßnahmen für in- und ausländische Unternehmen ergriffen, die internationalen Unternehmen den erfolgreichen Eintritt in den chinesischen Markt erleichtern.

Am 10. November 2023 wurde die 26. FHC Shanghai Global Food Exhibition im Shanghai New International Expo Center erfolgreich abgeschlossen. Die Ausstellung wurde von der Shanghai Catering and Cooking Industry Association und der Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. ausgerichtet und gemeinsam von der Chinesischen Handelskammer für den Import und Export von Lebensmitteln, einheimischen Erzeugnissen und Tierzucht und der All Union Baking Industry Association organisiert. Sie brachte mehr als 100.000 einzigartige Exponate aus 30 Ländern und Regionen, 2.500 Aussteller und eine Ausstellungsfläche von über 170.000 Quadratmetern zusammen.

Die FHC 2024 wird zeitgleich mit der China Bakery Exhibition, dem Salon Du Chocolat Shanghai, der Shanghai International Canned Food and Raw Materials, Machinery and Equipment Expo, der ProWine Shanghai und der Shanghai International Franchise Expo stattfinden, die in diesem Jahr noch einmal an Umfang gewonnen haben. Darüber hinaus wird die FHC 2024 die Ausstellungsflächen auf 200.000 Quadratmeter erweitern, damit Sie sich auf dem Gelände wohlfühlen. Sie wird rund 3.000 Aussteller aus dem In- und Ausland anziehen. Schließen Sie sich jetzt mit uns zusammen, um Ihren Stand mit erstklassigem Service zu gestalten. Es gibt 12 Ausstellungskategorien, die Ihnen hervorragende Geschäftsmöglichkeiten bieten und alle Aspekte der Hotel-, Catering- und Foodservice-Branche abdecken.

Die FHC 2023 hat Ausstellungsgruppen aus 30 Ländern und Regionen angezogen, 400 internationale Fabriken und Aussteller mit rund 800 teilnehmenden Marken, die sich über die Ozeane erstrecken, streben nach Wachstum. Immer mehr Partner schließen sich dem FHC an, und auch internationale Pavillons und Aussteller haben den FHC hoch gelobt.

Für Standanfragen, bitte kontaktieren Sie:

Alex Ni

[email protected]

Website: www.fhcchina.com/en

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lizzy Chen

[email protected]