2024 Desafío Chine par La Vuelta - Beijing Changping officiellement lancé

BEIJING, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- La cérémonie de lancement de 2024 Desafío China par La Vuelta - Beijing Changping s'est tenue dans le district de Changping, à Beijing, annonçant que l'événement aurait lieu du 25 au 26 mai et que les inscriptions étaient ouvertes. À partir du 31 janvier 2024, les participants étrangers pourront faire leur inscription en cliquant sur le lien du site officiel pour accéder à la page d'inscription en anglais, ou en accédant au processus d'inscription sur les comptes officiels des médias sociaux de l'événement.

Le district de Changping, avec ses paysages pittoresques et son riche héritage culturel, est situé à l'intersection de trois grandes ceintures culturelles de Pékin, englobant des patrimoines culturels mondiaux comme les tombes Ming et le col de Juyongguan de la Grande Muraille. Tirant parti de son environnement naturel magnifique et de sa richesse culturelle, le district de Changping est depuis longtemps une région populaire pour le cyclisme. S'appuyant sur ses solides atouts en matière de ressources cyclables et sa profonde tradition de sports cyclistes, le district de Changping a pour objectif de devenir le premier district cycliste de Pékin.

L'événement 2024 Desafío China par La Vuelta - Beijing Changping se déroulera du 25 au 26 mai 2024 dans le district de Beijing Changping. Il comprend le critérium, le contre-la-montre par équipe, la promenade familiale le 25 mai et la course sur route le 26 mai. En dehors de la promenade familiale, les trois autres compétitions seront chronométrées et notées selon les règlements de la China Cycling Sport Association. Les participants recevront des médailles à la fin des compétitions.

Le critérium, le contre-la-montre par équipes et la promenade familiale prévus le 25 mai adopteront un format circulaire, chaque tour couvrant 5 kilomètres. Le critérium et le contre-la-montre par équipes se déroulent sur un total de 5 tours, soit 26,2 km, tandis que la promenade familiale ne sera pas chronométrée. Les lignes de départ et d'arrivée sont situées au Future Science City Sports Center dans le district de Changping. Le parcours passe par Future Science City Avenue, Future Science City Road, Yingcai North Second Street et Future Science City East Road. Le critérium, le contre-la-montre et la promenade familiale sont ouverts au grand public, ce qui permet aux amateurs de cyclisme de profiter de l'atmosphère dynamique et de l'expérience professionnelle de la compétition.

Le 26 mai, la course sur route couvrira une distance de 95,5 km, avec un dénivelé global de 730 mètres. Les lignes de départ et d'arrivée restent au Future Science City Sports Center. Le parcours traverse des sections classiques avec des routes pavées historiques, Wangbai Road et Wangbai Road Tunnel, qui offrent une vue panoramique sur les vallées et les montagnes lointaines. Le niveau de difficulté global de la course est intermédiaire, avec une montée de catégorie 3 de 7,46 km avec une pente moyenne de 4,2 % et une montée de catégorie 4 de 2,65 km avec une pente moyenne de 3,7 %. La pente maximale sur la route atteint 16,7 %. Dans la course sur route, des cyclistes légendaires rouleront aux côtés des participants lambdas, partageant ainsi leur passion pour le cyclisme et l'expérience de l'essence pure de La Vuelta.

