2024 年洛杉磯汽車展：初探今年的頂級亮點和特色展覽

試駕機會、特別展覽和生活風格展示為所有參觀者提供無與倫比的體驗。

洛杉磯2024年8月22日 /美通社/ -- 本年度洛杉磯汽車展® 中，已宣布參展的品牌包括 Cadillac、GMC、Buick、VinFast、Volkswagen、Ford、Nissan 等。除此之外，洛杉磯汽展今日帶大家初探其令人興奮且內容豐富的 2024 年計劃。與往常一樣，來自全球汽車製造商的多輛新車將會是展會的焦點，同時亦會包括主要亮點、特色展覽、試乘和試駕機會，以及生活風格展示，將帶來吸引各種參加者的體驗。不論是買家還是汽車愛好者，都可以到洛杉磯汽車展，與家人度過難忘的一天。

試乘和試駕體驗

Cadillac、Subaru、Volkswagen、Chevrolet、Kia、Nissan 等企業將在未來幾週內公佈試乘和試駕體驗。參加者將可以體驗一系列令人興奮的車輛，在洛杉磯會展中心內及周圍的路線上試駕或試乘，包括展會僅供電動汽車和混合動力車輛行駛的戶外測試跑道，即由 Ampure 驅動的「電動大道」。Ampure 是 2024 洛杉磯汽車展的官方電動車充電合作夥伴。

SIM 賽車

洛杉磯汽車展、LANFest 和 Tryhard Consulting 非常興奮能在今年的展會上舉行令人興奮的 SIM 賽車活動。體驗將包括最先進的賽車架、電子競技比賽和虛擬實境泥土拉力賽，以及為參加者提供免費遊戲，其中包括 Mario Kart™ 和 Need for Speed™ 等著名遊戲。該節目還將舉辦高中和大學火箭聯盟比賽、名人/影響者遊戲、迷你錦標賽、PC 構建工作坊，以及其他家庭友好和競爭性體驗。

售後車房服務

售後車房服務將在 2024 年回歸，遊客可以享受令人難以置信的定制服務，獲得心水汽車、卡車和電單車。今年的頂級亮點包括南灣 Pop Up Lowrider & Motorcycle Collective、Al & Ed's Exclusive、SS Motorsports、World Famous 4 x 4、Yamaha、Black Classics Car Club等。售後車房服務在洛杉磯汽車展體驗中是不可或缺的一部分，展出了 60 多輛令人震撼的低底盤跑車，還提供超豪華的異國車、超級跑車和高級跑車。

食品卡車

作為洛杉磯烹飪場景的特徵，美食卡車充滿活力和動感，反映出整個城市社區的多樣性和創造力。今年的洛杉磯汽車展將再次慶祝洛杉磯生活風格的豐富特色，現場會有各種卡車提供來自世界各地的美食。

早鳥優惠

即日起至 2024 年 9 月 30 日提供 10% 的門票折扣優惠*。從 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期間，提供 5% 的門票折扣優惠*，2024 年 11 月 1 日到 2024 年 12 月 1 日期間將會提供正常票價。

*優惠只適用於正價「任何一天」及星期一至四門票。

洛杉磯汽車展將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。在 X、Facebook、Instagram 或 LinkedIn上追蹤洛杉磯汽車展，並在 laautoshow.com 註冊以獲得通知，隨時掌握最新的車展新聞、更新和資訊。

關於洛杉磯汽車展和洛杉磯汽車城

自 1907 年創辦以來，洛杉磯汽車展®被廣泛認為是全球最有影響力的汽車活動之一。該汽車展慶祝洛杉磯市民對自己的汽車持久的熱愛，並為行業首次、技術和創新提供了全球平台。

汽車展於 11 月 22 日至 12 月 1 日向公眾開放，持續 10 天，包括感恩節。對於潛在的汽車買家、行業主管、網紅、汽車愛好者以及希望在假期期間享受難忘的一天的家庭來說，這是一個必須參加的活動。洛杉磯汽車展在洛杉磯會議中心舉行，為洛杉磯市的經濟貢獻數億美元，刺激當地就業市場，並且是洛杉磯會議中心首屈一指的收入來源。

11 月 21 日，洛杉磯汽車城是汽車展的媒體和行業日，將包括一系列突破性的首次亮相和公告，以及一連串雲集汽車和技術領域領袖的大型會議。這些專家將在洛杉磯汽車城的主舞台上出席一系列演講和小組討論，探討最迫切的行業問題。

媒體聯繫人

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洛杉磯汽車展與洛杉磯汽車城的首席行銷與傳播主管 Dan Sampson

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