2024 年洛杉磯汽車展：初探今年的頂級亮點和特色展覽

News provided by

Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Aug 22, 2024, 18:52 ET

試駕機會、特別展覽和生活風格展示為所有參觀者提供無與倫比的體驗。

洛杉磯2024年8月22日 /美通社/ -- 本年度洛杉磯汽車展® 中，已宣布參展的品牌包括 Cadillac、GMC、Buick、VinFast、Volkswagen、Ford、Nissan 等。除此之外，洛杉磯汽展今日帶大家初探其令人興奮且內容豐富的 2024 年計劃。與往常一樣，來自全球汽車製造商的多輛新車將會是展會的焦點，同時亦會包括主要亮點、特色展覽、試乘和試駕機會，以及生活風格展示，將帶來吸引各種參加者的體驗。不論是買家還是汽車愛好者，都可以到洛杉磯汽車展，與家人度過難忘的一天。

試乘和試駕體驗
Cadillac、Subaru、Volkswagen、Chevrolet、Kia、Nissan 等企業將在未來幾週內公佈試乘和試駕體驗。參加者將可以體驗一系列令人興奮的車輛，在洛杉磯會展中心內及周圍的路線上試駕或試乘，包括展會僅供電動汽車和混合動力車輛行駛的戶外測試跑道，即由 Ampure 驅動的「電動大道」。Ampure 是 2024 洛杉磯汽車展的官方電動車充電合作夥伴。

SIM 賽車
洛杉磯汽車展、LANFest 和 Tryhard Consulting 非常興奮能在今年的展會上舉行令人興奮的 SIM 賽車活動。體驗將包括最先進的賽車架、電子競技比賽和虛擬實境泥土拉力賽，以及為參加者提供免費遊戲，其中包括 Mario Kart™ 和 Need for Speed™ 等著名遊戲。該節目還將舉辦高中和大學火箭聯盟比賽、名人/影響者遊戲、迷你錦標賽、PC 構建工作坊，以及其他家庭友好和競爭性體驗。

售後車房服務
售後車房服務將在 2024 年回歸，遊客可以享受令人難以置信的定制服務，獲得心水汽車、卡車和電單車。今年的頂級亮點包括南灣 Pop Up Lowrider & Motorcycle Collective、Al & Ed's Exclusive、SS Motorsports、World Famous 4 x 4、Yamaha、Black Classics Car Club等。售後車房服務在洛杉磯汽車展體驗中是不可或缺的一部分，展出了 60 多輛令人震撼的低底盤跑車，還提供超豪華的異國車、超級跑車和高級跑車。

食品卡車
作為洛杉磯烹飪場景的特徵，美食卡車充滿活力和動感，反映出整個城市社區的多樣性和創造力。今年的洛杉磯汽車展將再次慶祝洛杉磯生活風格的豐富特色，現場會有各種卡車提供來自世界各地的美食。

早鳥優惠
即日起至 2024 年 9 月 30 日提供 10% 的門票折扣優惠*。從 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期間，提供 5% 的門票折扣優惠*，2024 年 11 月 1 日到 2024 年 12 月 1 日期間將會提供正常票價。

*優惠只適用於正價「任何一天」及星期一至四門票。

洛杉磯汽車展將於 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 1 日期間向公眾開放。在 XFacebookInstagramLinkedIn上追蹤洛杉磯汽車展，並在 laautoshow.com 註冊以獲得通知，隨時掌握最新的車展新聞、更新和資訊。

關於洛杉磯汽車展和洛杉磯汽車城
自 1907 年創辦以來，洛杉磯汽車展®被廣泛認為是全球最有影響力的汽車活動之一。該汽車展慶祝洛杉磯市民對自己的汽車持久的熱愛，並為行業首次、技術和創新提供了全球平台。

汽車展於 11 月 22 日至 12 月 1 日向公眾開放，持續 10 天，包括感恩節。對於潛在的汽車買家、行業主管、網紅、汽車愛好者以及希望在假期期間享受難忘的一天的家庭來說，這是一個必須參加的活動。洛杉磯汽車展在洛杉磯會議中心舉行，為洛杉磯市的經濟貢獻數億美元，刺激當地就業市場，並且是洛杉磯會議中心首屈一指的收入來源。

11 月 21 日，洛杉磯汽車城是汽車展的媒體和行業日，將包括一系列突破性的首次亮相和公告，以及一連串雲集汽車和技術領域領袖的大型會議。這些專家將在洛杉磯汽車城的主舞台上出席一系列演講和小組討論，探討最迫切的行業問題。

媒體聯繫人
Kat Kirsch
[email protected]

Tania Weinkle 
[email protected] 

洛杉磯汽車展與洛杉磯汽車城的首席行銷與傳播主管 Dan Sampson
[email protected]

Los Angeles Auto Show and AutoMobility LA

Also from this source

Los Angeles Auto Show 2024: First Look at This Year's Top Attractions and Special Exhibits

Los Angeles Auto Show 2024: First Look at This Year's Top Attractions and Special Exhibits

In addition to previously announced exhibitors such as Cadillac, GMC, Buick, VinFast, Volkswagen, Ford, Nissan, and many others, the Los Angeles Auto ...
Salón del Automóvil de Los Ángeles 2024: primer vistazo a las principales atracciones y exposiciones especiales de este año

Salón del Automóvil de Los Ángeles 2024: primer vistazo a las principales atracciones y exposiciones especiales de este año

Además de los expositores previamente anunciados como Cadillac, GMC, Buick, VinFast, Volkswagen, Ford, Nissan y muchos otros, el Auto Show® de Los...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Automotive

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

Image1

Entertainment

Image1

Asian American

News Releases in Similar Topics