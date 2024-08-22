2024年洛杉矶车展：先来看看今年的热门景点和特别展览

试驾机会、特别展览和生活方式为所有参与者提供了无与伦比的体验

洛杉矶2024年8月22日 /美通社/ -- 除了先前宣布的凯迪拉克、GMC、别克、VinFast、大众、福特、日产等参展商外，洛杉矶车展® （洛杉矶车展）今天还首次展示了其激动人心且内容广泛的2024年计划。与往常一样，来自全球汽车制造商的种类繁多的新车是展会的焦点，但包括主要景点、特别展品、乘车和驾车机会以及生活方式特色将提供吸引所有类型与会者的体验。从活跃的购车者到汽车爱好者，再到寻求难忘一天的全家人，洛杉矶车展应有尽有。

Ride & Drive Experienc

现场将提供凯迪拉克、斯巴鲁、大众汽车、雪佛兰、起亚、日产的试乘和驾驶体验，未来几周内还将公布其他数十种体验。与会者将能够在洛杉矶会议中心及其周边地区的各种赛道上骑行或坐在方向盘后面，体验一系列令人兴奋的车辆，包括该展会的仅限 电动汽车和混合动力车的户外测试跑道——由Ampure提供动力的Electric Avenue。Ampure是2024年洛杉矶车展的官方电动汽车充电合作伙伴。

SIM Racing

洛杉矶车展、LanFest和Tryhard Consulting很高兴在今年的展会上推出激动人心的SIM赛车活动。体验将包括最先进的赛车装备、电子竞技比赛和虚拟现实越野拉力赛，以及为与会者提供的免费游戏，包括马里奥赛车™ 和《极品飞车™》等著名游戏。该节目还将举办高中和大学火箭联盟比赛、名人/网红游戏、迷你锦标赛、电脑制作研讨会以及其他适合家庭的竞技体验。

售后车库

售后车库将于2024年回归，游客可以享受一系列令人难以置信的定制汽车、卡车和摩托车。今年的明星景点包括 South Bay Pop Ups Lowrider & Motorcycle Collective、SS Motorsports、World Famous 4 x 4、Yamaha、Black Classics Car Club 等。Aftermarket Garage展出了60多辆令人兴奋的低速车手，以及许多超豪华的异国情调、超级跑车和高档跑车，是洛杉矶车展体验的重要组成部分。

食物卡车

作为洛杉矶美食界充满活力的特色，食品卡车反映了整个城市社区的多样性和创造力。今年的洛杉矶车展将再次庆祝洛杉矶生活的这一丰富特征，现场将有各种各样的卡车提供来自世界各地的美食。

提前购买门票，节省更多

2024年9月30日前，门票目前可享受九折优惠*。从2024年10月1日到2024年10月31日，门票将以5%的折扣*提供，然后在2024年11月1日至2024年12月1日期间适用正常价格。

*优惠仅适用于正价的任意日票和周一至周四的门票。

洛杉矶车展将于2024年11月22日至2024年12月1日向公众开放。随时了解最新的展会新闻、更新和信息，在X、Facebook、Instagram或LinkedIn上关注洛杉矶车展， 并在laautoshow.com上注册接收提醒。

洛杉矶车展和洛杉矶汽车展简介洛杉矶车展®

创立于1907年，被公认为世界上最具影响力的汽车盛会之一。该展会庆祝了Angelenos对汽车的持久热爱，并为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球平台。

11月22日至12月1日向公众开放，该节目将持续整整10天，包括感恩节。对于潜在的购车者、行业高管、有影响力的人、汽车爱好者以及想要在假日季享受难忘一天的家庭来说，这是一次必参加的活动。洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的头号收入来源。

11月21日，该展会的媒体和行业日AutoMobility LA将包括一系列开创性的首次亮相和公告，以及由汽车和技术领域的领军人物组成的会议计划。这些专家将在洛杉矶AutoMobility主舞台上进行的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

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丹•桑普森

洛杉矶车展和洛杉矶汽车行业首席营销与传播官

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