211 países e regiões participaram do Sexto Fórum Infantil Internacional do Futebol pela Amizade e da cerimônia de abertura da Copa Mundial da FIFA

MOSCOU, 15 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O Sexto Fórum Infantil Internacional do Futebol pela Amizade foi realizado em Moscou como parte do Futebol pela Amizade do programa social Infantil Internacional da Gazprom em parceria oficial com a FIFA e a Copa Mundial da FIFA 2018™.

Esta temporada foi única: 211 países e regiões participaram do evento, representando 6 continentes: Europa, Ásia, África, Austrália e Oceania, Américas do Norte e do Sul.

Viktor Zubkov at International Children`s Forum (PRNewsfoto/Gazprom Football for Friendship) Young F4F Ambassadors at the FIFA World Cup Opening Ceremony (PRNewsfoto/Gazprom Football for Friendship)

Participaram do Fórum 1.500 crianças e seus cuidadores de todo o mundo. O número total de participantes e convidados excedeu a 5.000 pessoas. Os meninos e meninas participantes do Fórum, inclusive os portadores de deficiências atuaram como jovens jogadores, jovens jornalistas e jovens treinadores. As crianças estavam unidas por uma única missão em comum: a promoção de valores humanos como a amizade, a igualdade, a justiça, a saúde, a paz, a devoção, a vitória, as tradições e a honra.

O evento contou com representantes da administração do presidente, do comitê olímpico, da FIFA, dos chefes das federações de futebol, astros do futebol, campeões olímpicos e paralímpicos, e figuras públicas. Iker Casillas, jogador de futebol espanhol, goleiro e capitão do Porto saudou os jovens participantes do Futebol pela Amizade. Alexander Kerzhakov, treinador da equipe júnior russa, Firas Al-Khatib, jogador de futebol sírio e Abdulrahman Bin Ibrahim Al-Sayyar, príncipe e diretor administrativo da federação de futebol da Arábia Saudita também se dirigiram às crianças.

Viktor Zubkov, o presidente do conselho de administração da Gazprom abriu o Fórum. Olga Golodets, a vice-primeira-ministra da Rússia também saudou os participantes em nome de Vladimir Putin, presidente da Rússia.

«A Gazprom como uma das empresas mais orientadas ao bem social do mundo sempre apoiou a promoção dos esportes infantis. O futebol é o esporte mais popular e acredito ser o que melhor se enquadre para unir a todos com base nos valores que estão mais próximos a todas as pessoas em nosso planeta, independente do país onde vivam. Esta é uma oportunidade para que as crianças façam novos amigos e juntos obtenham sucesso nos esportes», disse Viktor Zubkov, presidente do conselho da administração da Gazprom.

Segundo a votação das crianças, o vencedor do ano para o recebimento do prêmio principal do projeto, a Nine Values Cup (Copa dos Nove Valores), foi anunciado no Fórum. Os jovens participantes do Futebol pela Amizade escolheram o time brasileiro entre as 32 equipes nacionais participantes na Copa do Mundo por melhor satisfazer os valores do F4F (Football for Friendship em inglês). Os três primeiros classificados incluíram também as equipes da Rússia e da Alemanha.

Além disso, os Jovens Embaixadores do programa social Infantil Internacional do Futebol pela Amizade da Gazprom visitaram a Copa Mundial da FIFA no estádio Luzhniki. Durante a cerimônia de abertura que precedeu o primeiro jogo do campeonato entre os times nacionais da Rússia e da Arábia Saudita, os jovens esportistas do Futebol pela Amizade vindo de todos os continentes ergueram solenemente as bandeiras dos países participantes no programa do ano. As bandeiras dos 211 estados e regiões elevaram-se acima das tribunas do estádio ao som da canção Angels apresentada pelo famoso cantor britânico Robbie Williams e pela cantora de ópera russa Aida Garifullina.

Após a cerimônia de abertura, os Jovens Embaixadores do futebol e da amizade torceram com prazer no jogo entre as equipes nacionais da Rússia e da Arábia Saudita que terminou com a brilhante vitória do país anfitrião do campeonato com o resultado de 5 a 0.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/706561/Viktor_Zubkov.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/706562/Young_F4F_Ambassadors_at_the_FIFA.jpg

FONTE Gazprom Football for Friendship

SOURCE Gazprom Football for Friendship