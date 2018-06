211 pays et régions du globe ont participé au sixième Forum international pour les enfants du Football pour l'Amitié et à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706561/Viktor_Zubkov.jpg )

Cette édition a été unique : 211 pays et régions du globe ont participé à l'évènement, et représentaient six continents : l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie et l'Océanie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

1 500 enfants et personnes qui leur prodiguent des soins, venus du monde entier, ont participé au Forum. Le nombre total de participants et d'invités a dépassé les 5 000. Le Forum a réuni des garçons et des filles, certains d'entre eux présentant un handicap, parmi lesquels on comptait de jeunes joueurs, de jeunes journalistes et de jeunes entraîneurs. Ils étaient rassemblés autour d'une seule et même mission : la promotion de valeurs humaines telles que l'amitié, l'égalité, l'équité, la santé, la paix, le dévouement, la victoire, les traditions et le sens de l'honneur.

L'évènement a accueilli des représentants de l'administration du Président, du Comité olympique, de la FIFA, des dirigeants des fédérations de football, des stars du football, des champions olympiques et paralympiques et des personnalités publiques. Iker Casillas, footballeur espagnol, gardien de but et capitaine de Porto a souhaité la bienvenue aux jeunes participants du Football pour l'Amitié. Alexander Kerzhakov, l'entraîneur principal de l'équipe junior russe, le footballeur syrien Firas Al-Khatib et le Prince Abdulrahman Bin Ibrahim Al-Sayyar, directeur administratif de la Fédération saoudienne de football se sont adressés aux enfants.

Viktor Zubkov, le président du conseil d'administration de Gazprom, a ouvert le Forum. Olga Golodets, la vice-première ministre russe, a également souhaité la bienvenue aux participants du Forum au nom du président russe Vladimir Poutine.

« Gazprom étant l'une des entreprises les plus engagées socialement au monde, elle a toujours soutenu la promotion des sports pour les enfants. Le football est le sport le plus populaire et je pense qu'il n'a pas son pareil pour réunir les gens autour de valeurs qui résonnent en toute personne sur notre planète, quel que soit le pays dans lequel elle vit. Ce sport donne aux enfants la possibilité de se faire de nouveaux amis et de réussir, ensemble, dans le sport », a déclaré le président du conseil d'administration de Gazprom, Viktor Zubkov.

Cette année, le gagnant du vote des enfants, récipiendaire du prix principal du projet, la Coupe des Neuf Valeurs, a été annoncé lors du Forum. Parmi les 32 équipes nationales participant à la Coupe du Monde, les jeunes participants du Football pour l'Amitié ont choisi l'équipe nationale du Brésil parce qu'elle respecte pleinement les valeurs du F4F. Dans les trois premiers figuraient aussi les équipes russes et allemandes.

Par ailleurs, les jeunes ambassadeurs du programme social Football pour l'Amitié pour les enfants de Gazprom International se sont rendus au stade Luzhniki, scène de la Coupe du Monde de la FIFA. Lors de la cérémonie d'ouverture qui a précédé le premier match du championnat opposant les équipes nationales de Russie et d'Arabie saoudite, les jeunes sportifs du Football pour l'Amitié de tous les continents ont solennellement hissé les drapeaux de leurs pays, participant au programme cette année. Les drapeaux de 211 états et régions du globe se sont levés dans les tribunes du stade pendant la chanson « Angels » interprétée par le célèbre artiste britannique Robbie Williams et la chanteuse d'opéra russe Aida Garifullina.

Après la cérémonie d'ouverture, les jeunes ambassadeurs du football et de l'amitié ont apporté avec plaisir leur soutien au match disputé par les équipes nationales de Russie et d'Arabie saoudite, qui s'est terminé par la brillante victoire du pays d'accueil du Championnat sur le score de 5:0.

