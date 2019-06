21º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais destaca uso de novas tecnologias

SÃO PAULO, 26 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Marcelo Barbosa, abriu o 21º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, que acontece nos dias 26 e 27 de junho de 2019, no WTC Events, em São Paulo (SP).

Barbosa destaca que o trabalho para atrair mais investidores pessoa física é desafiador, durante palestra magna: "Ações e Estratégias para ampliar o uso do mercado de capitais". O evento é promovido pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas).

Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI lançou aplicativo do Instituto com o objetivo de entregar conteúdo exclusivo a todos os profissionais de RI. A ferramenta estará disponível para download no Google Play e na Apple Store e com o app será possível conferir as principais notícias do mercado, receber informações sobre as melhores práticas de especialistas da área, conferir vagas de emprego, ficar atualizado sobre eventos, ler guias da profissão, e muito mais.

Em seu discurso de abertura, Edmar Lopes disse que o evento se tornou o maior da América Latina, fato que demostra a força da economia brasileira. Lopes ressaltou o aumento no número de investidores na Bolsa brasileira, que já somam 1 milhão de pessoas físicas, "o que vai mudar a atividade de RI", enfatizou.

"Nesta edição, a agenda de temas está bastante ampla", comentou Edmar Lopes. O presidente do Conselho da ABRASCA, Alfried Plöger, considerou que a Associação trabalha há dois anos com apoio da B3 e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em um projeto para simplificar a prestação de informações prestadas pelas companhias. Ricardo Rosanova Garcia, gerente de operações da entidade, apresentou o E.net bot, ferramenta virtual que será disponibilizada para uso gratuito dos associados da ABRASCA. Apenas para o formulário de referência permitirá economia de 20 horas de trabalho de um profissional de RI, assinala o executivo.

Pesquisa

A 12ª. edição da pesquisa conjunta IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e a Deloitte. O estudo – "Novo Ecossistema das Relações com Investidores – Tecnologia e Comunicação na Era dos Negócios Digitais" - aprofunda a análise sobre a atuação prática do RI. Guilherme Setubal, diretor-presidente do IBRI, e Ronaldo Fragoso, sócio da Deloitte, observaram a demanda por novas tecnologias, combinada com a migração do profissional, que atua no relacionamento com os acionistas, para um papel mais estrategista, delegando às plataformas virtuais a tarefa operacional.

Destinado a medir a credibilidade das empresas que tem o governo como controlador acionário, o painel do Encontro de RI sintetizou o debate sobre "Governança de Estatais: Reconstrução da Confiança e o Papel do RI". Com moderação de Edmar Prado Lopes Neto, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, a apresentação contou com a participação de Elvira Presta, Diretora Financeira e de RI da Eletrobras e Felipe Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais da Copel e Diretor Adjunto Regional Sul do IBRI.

Edmar Lopes lembrou o avanço alcançado com a formação na entidade de um Grupo de Trabalho de RIs de estatais, que reúne hoje 23 empresas e conta com 60 profissionais participantes.

Mais informações, acesse: https://encontroderi.com.br/.

