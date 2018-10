23º Meeting Internacional promove em Cusco debate sobre negócios entre Brasil e Peru

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Entre 1º e 4 de novembro, a cidade de Cusco, no Peru, será sede do 23º Meeting Internacional, iniciativa do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais para fortalecer o relacionamento corporativo entre o Brasil e países parceiros. Nesta edição, CEOs, presidentes e demais lideranças empresariais, além de autoridades brasileiras e peruanas, participarão de debates sobre as relações de negócios entre Brasil e Peru.

O Peru está entre os principais parceiros comerciais do Brasil. Em 2017, o comércio exterior do país andino registrou superávit de US$ 4,5 bilhões, sendo que a China (24%), os Estados Unidos (18%) e o Brasil (5%) foram as nações que mais se relacionaram com os peruanos. A balança comercial brasileira com o Peru foi superavitária nos últimos seis anos e, em 2017, fechou em US$ 3,9 bilhões, saldo positivo em US$ 627 milhões ao Brasil.

Em 2017, as vendas para os peruanos estiveram concentradas nos setores de veículos automotores, máquinas e aparelhos mecânicos, que juntos representaram 35% das exportações brasileiras ao vizinho. Nas importações, destacam-se os segmentos de minérios, combustíveis minerais e cobre, os quais totalizam 76% das compras provenientes do Peru.

Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, acredita que o encontro será uma oportunidade de ampliar ainda mais as relações comerciais entre as duas nações. "Brasil e Peru têm se aproximado ao longo dos anos. São importantes parceiros, principalmente para o escoamento de produtos brasileiros para o Pacífico. Em 2016, os dois países assinaram diversos acordos, como o de livre comércio para o setor automotivo, de compras governamentais, de serviços e de facilitação de investimentos. Além disso, existe um potencial muito grande de consolidar este relacionamento no setor de turismo."

O Meeting Internacional é a primeira iniciativa brasileira a reunir empresários para fortalecer relacionamentos e debater importantes questões para o crescimento econômico das nações. As últimas edições do encontro foram realizadas na África do Sul (Sun City), Aruba (Caribe), Argentina (Buenos Aires), Argentina (Bariloche e Mendoza), Chile (Santiago), Colômbia (Cartagena), Espanha (Barcelona), Estados Unidos (Miami), Itália (Roma), México (Cancun), México (Punta Mita), Paraguai (Assunção), Portugal (Lisboa), República Dominicana (Cap Cana) e Uruguai (Montevidéu).

Esta edição tem como patrocinadores GOCIL SEGURANÇA E SERVIÇOS e ONE HEALTH. Participação especial: GRUPO VERZANI & SANDRINI, MAUBISA e Universidade Brasil. Participação: INFORMOV e RV ÍMOLA. Colaboração: ATHIÉ WOHNRATH, BEMIS, BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO, BROTO LEGAL, FIBRA EXPERTS, ICON e INNOVA. Fornecedores oficiais: ACCOR, CDN COMUNICAÇÃO, ECCAPLAN, FORMAG'S, MARINGÁ TURISMO EVENTOS, MISTRAL, Ô INSURANCE GROUP, TALENT MARCEL, UPS e VINCI. Mídia partners: ISTOÉ, ISTOÉ DINHEIRO, LIDE PLAY, PRNEWSWIRE, RÁDIO JOVEM PAN E REVISTA LIDE.

Contato: Fábio Souza

Tel: (11) 3643-2813 - fabio.souza@cdn.com.br

FONTE LIDE

Related Links

http://www.lideglobal.com