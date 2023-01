24-7 Intouch anuncia reformulação da marca e muda seu nome para IntouchCX

WINNIPEG, Manitoba, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 24-7 Intouch, líder global em soluções de tecnologia e centrais de atendimento, anunciou hoje a decisão de mudar seu nome para IntouchCX. A mudança visa alinhar o nome da empresa com seu crescimento acelerado, suas novas soluções e seu posicionamento como um ator inovador no mercado.

A IntouchCX revelou também uma nova marca que reflete as raízes e o patrimônio da empresa, ao mesmo tempo em que transmite suas novas ambições de uma forma mais moderna e centrada nas pessoas.

"Identificamos uma excelente oportunidade para reformular a marca e mostrar ainda mais nosso compromisso de inovar em um setor que precisa muito de inovação", disse Greg Fettes, fundador e diretor executivo da IntouchCX. "Ser uma empresa focada na inovação sempre fez parte de nossas raízes e nossa cultura, e isso é importante para nós porque demonstra que oferecemos mais do que excelência operacional. Não é fácil se diferenciar neste setor, mas sempre usamos a inovação para nos diferenciamos dos outros e oferecer algo que ninguém mais é capaz de oferecer".

A ousadia da nova identidade e do novo posicionamento da IntouchCX está ancorada nos pilares estratégicos da empresa: compreensão incomparável dos ecossistemas de seus parceiros-clientes; compromisso em construir relacionamentos confiáveis e de longa data centrados em um desempenho excepcional; inovação; e formação de pessoas experientes e capacitadas.

"Nossa nova marca evoca nossa estratégia e nossos princípios orientadores", disse Wilma Chan, vice-presidente executiva de marketing da IntouchCX. "Olhando para o futuro, nossa marca amplifica nossa posição como líder de pensamento, antecipando as necessidades futuras na área de experiência do cliente e desenvolvendo soluções únicas e realmente eficazes".

A empresa continua investindo em sua globalização, no engajamento dos funcionários e na liderança, adotando uma estratégia diferenciada que equilibra o desempenho, as pessoas e as tecnologias. Desenvolvendo jornadas aprimoradas para seus clientes e funcionários por meio de pesquisa cognitiva e design de experiência, a IntouchCX lançou neste ano várias novas soluções, incluindo soluções de Confiança e Segurança focadas no bem-estar, a Mosaic Languages e a IntouchCX Disrupt - uma solução personalizada de experiência do cliente especificamente desenvolvida para empresas com hiper-crescimento.

Atualmente, a IntouchCX opera globalmente com um modelo de trabalho remoto. A nova marca da empresa está sendo implementada em todos os seus espaços físicos nos Estados Unidos, no Canadá, na Guatemala, na Colômbia, na Jamaica, nas Honduras, na Grécia, na Índia e nas Filipinas. Além disso, a empresa lançou recentemente um novo site (intouchcx.com) e atualizou sua presença nas redes sociais.

