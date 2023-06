24º Encontro de Relações com Investidores e Mercado de Capitais acontece em 26 e 27 de junho de 2023

SÃO PAULO, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) promovem evento sobre Relações com Investidores e Mercado de Capitais, em 26 e 27 de junho de 2023.

João Pedro Nascimento, Presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), fará palestra de abertura do 24º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, no dia 26 de junho de 2023, às 14 horas. O evento ocorrerá no Teatro B32, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

A abertura do evento contará, também, com a participação de Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e Luis Henrique Guimarães, Presidente do Conselho Diretor da ABRASCA.

O evento tratará de temas como: ações da CVM para 2023 e 2024; a gestão da Comunicação em empresas com múltiplas áreas de RI; o que o investidor espera do RI; a Comunicação em situações de crise; ESG – Evolução e Regulamentação; tendências globais para um RI Digital; além da divulgação da Pesquisa IBRI Deloitte sobre "Evolução da agenda ESG: o valor das ações de responsabilidade no mercado de capitais".

Primeiro painel - O primeiro painel do 24º Encontro Internacional de RI e Mercado de Capitais vai debater as ações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para 2023 e 2024, no dia 26 de junho de 2023, das 14:30 às 16:00.

Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, será o moderador do painel, que terá como debatedores: João Pedro Nascimento, Presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários); e Antonio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM.

Segundo painel - O segundo painel do 24º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais ocorrerá em 26 de junho de 2023, das 16:30 às 18:00, e terá como tema "A Gestão da comunicação em empresas com múltiplas áreas de RI". O painel será moderado por Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI, e terá como debatedores: Alfredo Setubal, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, e Paulo Rogério Caffarelli, CEO da Holding / financeira do Grupo Simpar.

Terceiro painel - A 24ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais vai abordar no painel 3 do evento "O que o Investidor espera do RI", no dia 27 de junho de 2023, das 09:00 às 10:30.

Renata Oliva Battiferro, Vice-Presidente do Conselho de Administração do IBRI e Investor Relations General Manager da Gerdau, será a moderadora do painel, que terá como debatedores: Robert Van Dijk, CEO da empresa de gestão de investimentos Principal Financial Group do Brasil; Thiago Duarte, Head de Research do Banco BTG Pactual; e Felipe Paiva, Diretor de Relacionamento com Clientes da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Quarto painel – O 24º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais realizará debate no painel 4 com o tema "A Comunicação em situações de crise", no dia 27 de junho de 2023, das 11:00 às 12:30.

Marco Geovanne Tobias da Silva, Vice-presidente de Finanças e RI do Banco do Brasil, será o moderador do painel, que terá como debatedores: Salvador Dahan, Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, e Tereza Kaneta, Sócia do Grupo Brunswick.

Pesquisa Deloitte IBRI – Os resultados da pesquisa Deloitte IBRI de 2023 serão divulgados em painel especial da 24ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais no dia 27 de junho de 2023, das 13:30 às 14:30. A pesquisa Deloitte IBRI é intitulada "Evolução da agenda ESG: o valor das ações de responsabilidade no mercado de capitais".

Rodrigo Lopes da Luz, Conselheiro de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), será o moderador do painel, que contará com a apresentação da pesquisa por Reinaldo Oliari, Sócio de Audit & Assurance da Deloitte.

Quinto painel – O quinto painel do 24º Encontro Internacional de RI e Mercado de Capitais vai debater "ESG – Evolução e Regulamentação", no dia 27 de junho de 2023, das 14:30 às 16:30.

Henrique Filizzola, Sócio da Stocche Forbes Advogados, será o moderador do painel, que terá como debatedores: Ross Kaufman, Sócio do escritório Greenberg Traurig, e Arturo Rodríguez, Senior Market Leader Ibero-America da IFRS Foundation.

Sexto painel - O painel 6 da 24ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais realizará debate sobre "Tendências globais para um RI Digital" no dia 27 de junho de 2022, das 16:30 às 18:00.

Rodrigo Maia, Coordenador da Comissão de Desenvolvimento Internacional do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), será o moderador do painel, que terá como debatedores: David Duarte, Professor do curso de Ciência de Dados da NOVA IMS; Isabel Ucha, Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon; e Jorge Miguel Bravo, Professor e Diretor do curso de Ciência de Dados da NOVA IMS.

Mais informações e inscrições: https://www.encontroderi.com.br/

