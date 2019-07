25 gotas gigantes de água expostas no The Tide da Península Greenwich - primeiro parque cultural linear de Londres à beira do rio

De 1 a 7 metros de altura , as gotas infladas de cor arrojada inspiradas na água das proximidades abrangem a primeira fase do parque cultural linear de cinco quilômetros projetado por Diller Scofido + Renfro, ambos designers da New York High Line. I Can Taste You On a Rainy Day aparece como parte do Turning Tides Festival , um festival cultural gratuito que inclui música ao vivo, arte, cinema, atividades holísticas de bem-estar e festas, que ocorrem nos finais de semana de 5 a 7 e de 12 a 14 de julho , para celebrar a abertura do The Tide.

Com a instalação criando um cenário extravagante, um elenco de famosos artistas britânicos e internacionais domina o parque elevado para o festival. Liderando o grupo estão Gaz Coombes, ex-cantor do Supergrass, a cantora britânica Laura Mvula, Oumou Sangaré, vencedora do Grammy, os curadores de programação musical Village Underground, as icônicas artistas drag Sink the Pink, o grupo londrino de alta energia, Melt Yourself Down e a Wish Trees, uma instalação artística participante de Yoko Ono. Há também um cinema pop-up com comidas e bebidas servidas pelo restaurante CRAFT London de Stevie Parle.

Várias festas à beira do rio asseguram que os visitantes permaneçam bem alimentados. Um acontecimento artístico duplo é a Seafood Disco Picnic table do Studio Morison, a maior mesa de piquenique de Londres com 27 metros, chefs convidados como Pastaio de Steve Parle, Matt Williamson, Disappearing Dining Club e Studio Morison x Berber Q oferecem piqueniques à beira do rio, um churrasco gigante, banquetes de frutos do mar e muito mais .

Aberto e acessível a todos, o The Tide também possui obras de arte monumentais e curiosidades de design para explorar. As primeiras peças chegam neste verão - duas esculturas do icônico britânico Damien Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbelievable; a obra de arte de 8 metros do artista-pop britânico Allen Jones, Head in the Wind; e Siblings - uma obra grande com padrões ilusórios de Morag Myerscough.

"The Tide é para todos e traz para Londres uma paisagem 3D arrojada que é totalmente exclusiva", comentou Kerri Sibson, diretora da Península Greenwich. "Situadas entre pinheiros e gramas selvagens que revestem o Tamisa, as gotas de água de GERONIMO criam um ambiente mágico e futurista. A combinação do The Tide de arte, natureza e design e engenharia de alta qualidade engloba tudo o que a Península emergente é e se tornará".

