256 Network signe un protocole d'accord avec Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Étendre leur présence dans le GCC

Consolider des relations bilatérales entre l'Inde et les E.A.U.

Lancer le programme Emerging Fund Managers Fellowship, destiné aux gestionnaires de fonds débutants et confirmés dans le monde entier

ABU DHABI, E.A.U., 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- 256 Network, un réseau de premier plan, sur invitation seulement, réunit des décideurs internationaux investissant dans les marchés privés. Il a signé un protocole d'accord avec Abu Dhabi Global Market, le centre financier international situé dans la capitale des Émirats arabes unis, en marge de l'Abu Dhabi Finance Week. Cet événement d'une semaine a servi de plateforme pour mener des conversations approfondies sur le secteur financier florissant de la région MENA, les tendances de l'industrie, les développements et l'innovation impliquant les marchés financiers et le secteur bancaire mondial.

Standing (L to R) Rajiv Sehgal (Chief Strategy Officer, ADGM), Prashanth Prakash (Founding Partner, Accel Partners & Founding Board Member, 256 Network ) Dhaher bin Dhaher (CEO of Registration Authority, ADGM), (Pankaj Gupta, Co-founder and Co-CEO of Gulf Islamic Investments & and Founding Board Member, 256 Network GCC Chapter) & Hamad Al Mazrouei (COO, ADGM) Sitting (L to R) Dhruv Sehra (Founder and CEO, 256 Network), Saeed Al Khoori, (Director of Sovereign and Strategic Partnerships, ADGM)

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Dhruv Sehra, fondateur et PDG de 256 Network, de Pankaj Gupta, cofondateur et PDG associé de Gulf Islamic Investments et membre fondateur du conseil d'administration de la section GCC de 256 Network, de Prashanth Prakash, membre fondateur de 256 Network et partenaire fondateur d'Accel Partners, de Rajan Navani (virtuellement), membre fondateur du conseil d'administration du 256 Network, VC & MD, Jetline Group (JetSynthesys) ainsi que Rajiv Sehgal, directeur de la stratégie de l'ADGM, Dhaher bin Dhaher, PDG de la section Registration Authority de l'ADGM, Hamad Al Mazrouei, COO de l'ADGM et Saeed Al Khoori, directeur des partenariats souverains et stratégiques de l'ADGM et d'autres membres de haut niveau des deux entités. La visite avait notamment pour but d'inaugurer leurs bureaux à Abu Dhabi, conformément à leurs plans d'expansion.

Selon le protocole d'accord, 256 Network et Abu Dhabi Global Market (ADGM) collaboreront sur le développement des écosystèmes de startups en Inde et aux E.A.U. et catalyseront l'innovation et la collaboration transfrontalières.

Le groupe a également lancé son programme Emerging Fund Manager Fellowship, dans le cadre duquel 256 Network facilitera l'accès aux fonds et aidera les gestionnaires de fonds du monde entier à lever leurs fonds. Le programme est conçu pour les gestionnaires de fonds travaillant sur des véhicules d'investissement en capital-risque et en capital-investissement. Ils pourront tirer parti de l'expertise d'AGDM et de l'accès à cette entité pour acquérir un avantage concurrentiel lors de la levée de leurs fonds.

Pour en savoir plus et demander l'accès au programme 256 Network Emerging Fund Manager Fellowship, veuillez consulter leur site web - https://www.twofiftysix.network/

Pendant l'Abu Dhabi Finance Week, 256 Network a invité 250 de ses membres internationaux à une retraite comprenant différentes activités, dont la visite du temple Hindu Mandir, le premier temple hindou traditionnel du Moyen-Orient.

La visite s'est faite aux côtés de Sultan Karmostaji, directeur général adjoint de l'enseignement et de la formation au ministère de l'Intérieur d'Abu Dhabi, fondateur et président d'UAE Angels Capital Investment, et Sa Sainteté Brahmavihari Swami, ainsi que les membres fondateurs du conseil d'administration de 256 Network, Pankaj Gupta et Prashanth Prakash.

Dhruv Sehra, fondateur et PDG de 256 Network, a déclaré : « Le protocole d'accord représente une étape essentielle de la coopération internationale entre les deux entités. Il facilitera l'assistance mutuelle pour renforcer la surveillance des opérations transfrontalières des institutions financières relevant de leur compétence. Alors que nous franchissons le seuil de notre expansion, nous tenons à fortifier notre empreinte à Abu Dhabi, car le groupe ne ménagera aucun effort pour consolider la proéminence du marché florissant des E.A.U. et son aspiration à continuer d'inviter des investisseurs et à tirer parti de sa pleine capacité. »

Rajan Navani, membre fondateur du conseil d'administration de 256 Network et VC & MD, Jetline Group, a déclaré : « Le protocole d'accord avec ADGM a donné lieu à la création d'un partenariat international ambitieux qui aidera les deux organisations à former les futurs gestionnaires de fonds en leur fournissant des conseils et un soutien sans équivalent avec une synergie et une grande expérience. Il s'agit également d'un pas important vers une plus grande facilité à investir et à faire des affaires dans la région MENA, qui regorge d'un potentiel inexploité. J'ai hâte de voir ce que nous pourrons réaliser ensemble dans le futur. »

Prashanth Prakash, membre fondateur du conseil d'administration de 256 Network et partenaire fondateur d'Accel Partners a déclaré : « Nos deux régions entretiennent des relations d'affaires depuis des décennies et cette expansion marque une nouvelle association qui catalysera les synergies entre nos deux communautés d'affaires et de startup. Je suis impatient de voir l'innovation et les startups qui résulteront de notre collaboration. Nos deux communautés de startups sont parmi celles qui se développent le plus rapidement dans le monde et ce partenariat permettra non seulement de créer plus d'emplois mais aussi de générer un capital culturel et financier qui renforcera nos deux économies au cours de cette décennie. »

Arvind Ramamurthy, chef des marchés d'ADGM, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à 256 Network par la signature de ce protocole d'accord. Cette étape est d'autant plus importante que nous assistons à la croissance et à l'expansion continues du marché financier à Abu Dhabi et dans les E.A.U. Le renforcement des liens avec les leaders internationaux du secteur est au premier plan de notre stratégie et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires en Inde pour créer davantage d'opportunités d'investissement et développer un écosystème commercial solide.

Nous continuerons à travailler avec nos partenaires stratégiques, au niveau local et international, afin de faire avancer les plans de développement économique d'Abu Dhabi et des E.A.U. et d'obtenir une plus grande confiance des investisseurs, une plus grande accessibilité et une plus grande facilité à faire des affaires à Abu Dhabi et au-delà.

À propos de 256 Network

256 Network est une plateforme sur invitation seulement qui rassemble des décideurs mondiaux investissant dans les marchés privés. L'adhésion est conçue comme une communauté de pairs, regroupant des directeurs généraux, des présidents et des partenaires de VC, PE, CVC, des fonds souverains, des donations, des Funds of Funds, des family offices et des affiliés de l'industrie. 256 Nerwork compte plus de 650 membres dans 30 pays.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1961481/256_Network_ADGM_Summit.jpg

SOURCE 256 Network